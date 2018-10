Grande Fratello VIP, Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo all’improvviso

Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo, affetto tra amici al Grande Fratello VIP

Non sta ancora facendo parlare molto di sé Francesco Monte: al Grande Fratello VIP infatti per ora si è discusso solo del suo rapporto con Giulia Salemi e di nient’altro. Dubitiamo che nella terza puntata se ne parlerà, visto l’orientamento sessuale del ragazzo e l’altro soggetto coinvolto, ma non si possono dare solo anticipazioni, no? Veniamo al fatto: Francesco Monte ha baciato Ivan Cattaneo in bocca nella notte durante una chiacchierata. Il ragazzone, ex di Teresanna Pugliese ora sposa e di Cecilia Rodriguez ora fidanzata con Ignazio, lo ha fatto senza pensarci due volte davanti a Giulia Salemi.

Francesco Monte e Ivan Cattaneo al GF VIP, un bel rapporto sin dall’inizio

Francesco e Ivan si sono trovati subito in sintonia al GF VIP, quindi il bacio aggiunge poco al loro rapporto. Non è detto peraltro che i due continueranno ad essere così affiatati: Francesco infatti ha nominato Ivan durante la seconda puntata ammettendo di non aver gradito il suo atteggiamento quando si è parlato di Giulia. I due ne avevano parlato moltissimo e Francesco non aveva lasciato intendere nulla: perché Ivan ha detto cose che avrebbero potuto far fraintendere tutto a casa?

GF VIP, Francesco e Ivan: un bacio non è una garanzia

Il bacio tra Francesco e Ivan non è una garanzia per il futuro insomma: ci dice che sono ancora buoni rapporti ma non ci assicura che resteranno amici e che finiranno nello stesso schieramento; Francesco infatti è un tipo molto riflessivo mentre Ivan talvolta straparla senza accorgersene, e questo non è il massimo agli inizi di una conoscenza. Vedremo tutti comunque come si evolveranno gli equilibri all’interno della casa. Intanto diteci: avreste voluto stare al posto di Ivan, vero?