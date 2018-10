Grande Fratello Vip, duro attacco alla Marchesa d’Aragona: “Una strega cattiva”

La Marchesa d’Aragona attaccata dai concorrenti del Grande Fratello Vip

Non tendono ad arrestarsi gli attacchi alla Marchesa d’Aragona. I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 hanno utilizzato delle parole poco carine nella notte per descriverla. Il pensiero comune è quello secondo cui stia recitando una parte. Questo significa che in realtà il suo carattere è ben diverso da quello che mostra nella Casa più spiata d’Italia. A provocare un bel terremoto al GF Vip 3 ci ha pensato Maria Monsè, che ha avuto già in passato degli screzi con Daniela Del Secco. Luogo dei loro scontri è stato Pomeriggio 5, dove le signore hanno tirato fuori le unghie e hanno raccontato due verità dei fatti discordanti che hanno riguardando un party esclusivo.

Gf Vip 2018, nuovo scontro fra la Marchesa e Maria Monsè

Non appena ha messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Monsè non si è risparmiata. Ecco cosa ha detto: “Lei è come le streghe buone, poi diventa un mostro cattivo!“. La risposta della Marchesa non si è fatta attendere: “Ti asfalto io”. Palpabile la tensione che si è creata tra la notte e la mattina. Tanti i colpi di scena accaduti nelle ultime ore: Francesco Monte ha dovuto lasciare il Gf Vip mentre c’è stato chi ha pensato a organizzare dei piani precisi per la puntata di giovedì. Ne vedremo sicuramente delle belle nella prossima puntata, visto e considerato che ci sarà anche l’attesissimo confronto fra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona (Parpiglia ci ha già svelato il segreto di questa coppia).

Anticipazioni Gf Vip 3: la Marchesa, Elia e Silvia protagonisti della puntata di giovedì

La Marchesa Daniela D’Aragona ha quindi al Gf Vip un’altra rivale, oltre a Elia Fongaro: quest’ultimo è stato smascherato nella notte e alcuni concorrenti si sono allontanati da lui. Finalmente questa edizione del Grande Fratello Vip sta diventando sempre più interessante! Le maschere di finto buonismo sono state calate. Cos’altro ci riserverà la puntata speciale di giovedì 25 ottobre 2018?