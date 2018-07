Grande Fratello Vip 2018: nel cast con Francesco Monte anche Giulia Salemi

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018? Enrico Silvestrin, Francesco Monte e Giulia Salemi

Ci sarà anche Giulia Salemi nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 in autunno. Ad annunciare la presenza dell’ex concorrente di Pechino Express è stato Il Fatto Quotidiano. In realtà, non è la prima volta che si parla della possibilità di vedere l’italo-persiana nella Casa più spiata d’Italia, ma sembra che questa volta Giulia sia riuscita a convincere i produttori del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Insieme alla Salemi sono confermati il conduttore Enrico Silvestrin e l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte.

Chi è Giulia Salemi

Giulia Salemi è una modella italo-persiana. Si è fatta notare a Miss Italia nel 2014, dove però si è classificata solo al terzo posto. Subito dopo ha partecipato con la madre Fariba Therani a Pechino Express e ha ottenuto un posto di rilievo nel programma Rai Sbandati. Ha fatto scalpore la sua partecipazione al Festival di Venezia 2016: Giulia ha calcato il red carpet con un estroso vestito arancione che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. Il gossip non ha risparmiato la Salemi: nel corso degli anni si è parlato di flirt con Giovanni Angiolini del Grande Fratello, il rapper Marracash, Filippo Magnini. Attualmente la ragazza è single.

Gli altri nomi del Grande Fratello Vip