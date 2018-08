Gomorra, Cristiana Dell’Anna matrimonio: l’attrice di Patrizia si sposa con Emanuele dieci mesi dopo il primo incontro

Tempo di fiori d’arancio sul set di Gomorra. Dopo Fortunato Cerlino – ex interprete di Don Pietro Savastano – è Cristiana Dell’Anna, che presta il volto a Patrizia, a convolare a nozze. L’attrice napoletana ha annunciato a Vanity Fair il suo matrimonio con Emanuele, fidanzato conosciuto dieci mesi fa grazie ad un amico in comune. I due hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra e hanno così deciso di diventare presto marito e moglie. Le nozze sono state fissate al prossimo primo settembre a Siena, città dove Emanuele – anche lui napoletano – ha vissuto a lungo. “I festeggiamenti inizieranno il 31 agosto. Il giorno prima del matrimonio vero e proprio abbiamo voluto organizzare un pic-nic per i tanti amici che arrivano dall’estero: dagli Stati Uniti, Inghilterra, Spagna e Sudamerica. Abbiamo chiesto a ognuno di portare un prodotto tipico dei loro Paese d’origine, sarà una festa internazionale e un modo per fare conoscere gli invitati tra di loro: io ed Emanuele stiamo insieme da così poco che molti dei nostri amici non si sono mai incontrati”, ha spiegato Cristiana, che ha disegnato il suo abito da sposa.

Cristiana Dell’Anna si sposa: prima il viaggio di nozze, poi il matrimonio

Subito dopo il primo settembre, Cristiana Dell’Anna dovrà tornare sul set della quarta stagione di Gomorra (le riprese andranno avanti fino a novembre, mentre la messa in onda è prevista su Sky in primavera). Per questo ha voluto anticipare il viaggio di nozze con Emanuele, che sarà di tre settimane, ad agosto, in Sud America. Emanuele e Cristiana sognano di arrivare a Machu Picchu. Intanto l’ex protagonista di Un posto al sole ha confidato che la proposta di matrimonio è arrivata subito, a poche settimane dal primo incontro con il futuro marito.

“Dopo il primo incontro siamo andati a mangiare una pizza con alcuni amici e da lì siamo rimasti in contatto. Io a Natale dovevo partire per gli Stati Uniti, lui invece aveva in programma di andare in Iran per Capodanno. Durante una chiacchierata su Skype mi ha chiesto di raggiungerlo. Io ho accettato. Il 2 gennaio ero già in Iran. Lì ci siamo innamorati e mi ha chiesto immediatamente di sposarlo. Mi ha regalato un anellino comprato lì, in un mercatino. Oggi è una delle cose più care che possiedo”, ha raccontato la Dell’Anna.

Chi è il futuro marito di Cristiana Dell’Anna

Emanuele, il fidanzato di Cristiana Dell’Anna, è un napoletano che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Non è infatti un attore e Cristiana è felice di questo. L’amata Patrizia di Gomorra si è sempre tenuta lontano da colleghi così come dai gossip e dalle malelingue.