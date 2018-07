Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: la compagna Ilaria aspetta una femmina

Negramaro, il cantante Giuliano Sangiorgi sta per avere una figlia femmina

Fiocco rosa per Giuliano Sangiorgi. Il cantante dei Negramaro sta per diventare padre per la prima volta. Dopo aver annunciato la gravidanza della compagna Ilaria Macchia, l’artista pugliese ha svelato il sesso del bambino: sarà femmina l’erede Sangiorgi! A rivelarlo lo stesso Giuliano, in una lettera aperta scritta alla piccola in arrivo e pubblicata sul Corriere della Sera. “Non c’è nessuna gioia se non la si può condividere. Ora, finalmente, lo posso fare e mio figlio inizia ad avere un volto e, a dirla tutta, questa verità che adesso posso finalmente svelare, è femmina!!!!!!!!!!!! E ho i brividi mentre ve lo scrivo”, ha fatto sapere Sangiorgi.

Giuliano Sangiorgi al settimo cielo per l’arrivo della prima figlia

“Saremo la sua famiglia stupenda e sarà gigantesca, infinita, piena di colori, accogliente e sempre disponibile e pronta verso l’altro… Non sarà sola con me e mamma Ilaria, ma avrà milioni di zii e zie, di madri e padri, di tutte quelle persone che sapranno amarla e sapranno farsi amare da lei, che intanto avrà imparato da noi che ovunque potrà sentire l’amore proprio là, in quel posto, troverà sempre la sua famiglia. Spero che tu possa amarmi amore mio per come già ti amo io, senza conoscerti”, ha poi aggiunto Giuliano Sangiorgi.

Ilaria Macchia: chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi

Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice di successo tra i cui lavori si annovera lo script del film ‘Non è un paese per giovani’ diretto da Giovanni Veronesi e il libro ‘Ho visto un uomo a pezzi’, edito da Mondadori. La compagna del frontman dei Negramaro è nata e cresciuta a San Donato, un piccolo paese della provincia di Lecce. È laureata in Cinema, e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia