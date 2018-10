Giulia De Lellis riceve dei fiori, gesto inaspettato per la fashion blogger

Un regalo speciale a Giulia De Lellis: i fiori di una persona speciale

Giulia De Lellis ha ricevuto dei fiori e, da vera influencer, li ha immediatamente condivisi tramite una Instagram Stories. Un bel bouquet, che ha reso davvero felice la ragazza. Non appena i fan hanno notato questa foto, hanno subito pensato che i fiori fossero un regalo di una persona speciale. Una persona che le è entrata ultimamente nel cuore. E in effetti chi le ha fatto questa piacevole sorpresa è qualcuno di importante. Giulia De Lellis condivide sempre quello che le succede (i momenti più belli e felici), ma non tutto quello che riguarda la sua vita privata, soprattutto dopo la rottura con Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Giulia De Lellis sogna l’amore vero dopo Andrea Damante

Sì, è facile credere che quei fiori siano un regalo del nuovo fidanzato di Giulia De Lellis, ma la verità è un’altra. La fashion blogger non ha fatto ancora cenno alla sua storia d’amore. E forse non lo farà presto. Deve essere certa che il ragazzo che ha davanti a sé è veramente sincero. Non vuole commettere passi falsi. Desidera avere una storia d’amore intensa, fatta di comprensione e passione. Una storia che possa ricordare quella di Nilufar Addati e Giordano Mazzocato, sui quali sono emerse altre notizie dopo Temptation Island.

Il mistero dei fiori è risolto: ecco chi ha fatto il regalo a Giulia De Lellis

Ma allora chi le ha regalato questi fiori? La sua amica Alessia Reato, alla quale ha fato dei magnifici ringraziamenti sul suo profilo Instagram: “Le piccole cose che fanno bene al cuore”. Un cuore che sta battendo anche per un nuovo amore! Il prossimo mazzo di fiori sarà quello del suo attuale fidanzato?