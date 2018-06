Giulia De Lellis attaccata da Danilo Aquino del GF: “Vai a lavorare!”

Giulia De Lellis, lo sfogo sui social non piace a Danilo Aquino: il duro attacco dell’ex concorrente del GF

Da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati i due, inevitabilmente, hanno dovuto fare i conti anche con l’attenzione sempre più morbosa di alcuni loro follower. I fan della coppia, infatti, hanno seguito ogni loro movimento, continuando a chiedere soprattutto alla De Lellis spiegazioni sugli incontri con il suo ex e sullo stato attuale delle cose. Tutto questo, però, non è particolarmente piaciuto a Giulia che, stanca di queste attenzioni e richieste, oggi sui social ha perso le staffe. A tutti coloro i quali l’hanno assillata in questi giorni, infatti, l’ex di Andrea Damante ha risposto senza mezzi termini. Lo sfogo della De Lellis non è certo passato inosservato e tra tutti quelli che non hanno gradito gli insulti si è palesato, pochi minuti fa, Danilo Aquino, ex concorrente del GF 15.

Danilo Aquino conto Giulia De Lellis: “Cara De Lellis la mattina vai a lavorare!”

Danilo Aquino, servendosi dei social, ha voluto inviare un messaggio ben chiaro a Giulia De Lellis. “Cara De Lellis, se vuoi che i tuoi straca..i non escano su piazza la mattina vai a lavorare” ha esordito dicendo l’ex concorrente del Grande Fratello 15. “Esci da ogni tipo di social” ha poi aggiunto Danilo “E vedi che nessuno te chiede niente e puoi fare come te pare. Ricordati da dove sei venuta e dai importanza ai fan che loro te la danno a te”. Parole chiare ma anche taglienti quelli del romano che, su Instagram stories, ha pure taggato Giulia per essere sicuro che tutto arrivasse alle orecchie della persona giusta.

Giulia De Lellis sbotta sui social: “Che pesanti che siete! Fatevi una vita!”

Quando gli utenti, ancora oggi, hanno continuato a chiedere insistentemente a Giulia De Lellis il perché dei suoi continui incontri con Andrea Damante (nonostante i due continuino a proclamarsi single) l’ex corteggiatrice non c’ha visto più dalla rabbia. Su una storia su Instagram, infatti, ha queste continue insistenze la De Lellis ha risposto dicendo: “Che pesanti che siete! e mi voglio vedere col mio ex sono fatti miei. Mi sto fin troppo giustificando con una banda di psicopatici, depressi, repressi, malati, fissati,siete imbarazzanti! Fatevi una vita”.