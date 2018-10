Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi scrive sui social dopo la puntata: ce l’ha con Gianni Sperti o Stefano Guglielmini? Ai fan non fugge la frecciatina

L’ospitata di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati a Uomini e Donne ha generato non poco scompiglio all’interno dello studio (ed anche fuori) ieri. I due, dopo Temptation Island Vip, al Trono Over sono stati invitati per raccontare la loro esperienza. Ad essere stata molto criticata in trasmissione, come molti avranno visto, è stata nello specifico Nilufar. L’ex tronista, infatti, è stata accusata da Gianni Sperti di aver recitato una parte a Temptation Island Vip e, quindi, di non essere veramente innamorata di Giordano. Come se non bastasse, sempre ieri, a buttare benzina sul fuoco c’ha pensato un ex corteggiatore della Addati, Stefano Guglielmini.

Stefano, che diversi mesi fa aveva dichiarato di aver frequentato segretamente Nilufar fuori dal programma , del fatto che (indirettamente) si continuasse a parlare di lui a Uomini e Donne non è rimasto molto contento. Su Instagram, probabilmente esasperato dalla cosa, si è infatti lamentato, scrivendo inoltre degli insulti che a molti sono sembrati essere rivolti proprio a Giordano e Nilufar. In tutto questo, qualche ora fa, un altro post sui social ha attirato l’attenzione. A dire la sua, questa volta, è stato però Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo, nello specifico, sotto l’ultima foto caricata sul suo profilo Instagram ha scritto: “Se non sai mordere… non abbaiare”.

Visualizza questo post su Instagram Se non sai mordere… non abbaiare 😉 Un post condiviso da Giordano (@giordano_mazzocchi10) in data: Ott 23, 2018 at 11:45 PDT

Giordano Mazzocchi, dopo Uomini e Donne il post sui social divide: a chi sono rivolte le sue parole? Le ipotesi dei fan

Ai fan, ovviamente, non è sfuggita la frecciatina di Giordano Mazzocchi su Instagram. A fronte di tutto quello che è successo, però, gli utenti appaiono oggi divisi. Le parole di Giordano sono indirizzate a Stefano Guglielmini o, forse, visto lo scontro in puntata, sono rivolte a Gianni Sperti? Considerando inoltre la pace fatta con Nicolò Ferrari durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, inoltre, molti sembrerebbero escludere a priori il fatto che il destinatario di tale messaggio possa essere lui.