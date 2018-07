Ghali risponde alla lettera di una fan: “Ti aiuto senza nemmeno saperlo”

Ghali: una lettera da parte di una fan e la risposta del cantante di Cara Italia

Ghali è famoso per essere il re della trap ma non solo. Il cantante di Cara Italia è noto al pubblico anche per essere un ragazzo semplice e umile. I fan sono il centro del mondo per un artista ed è sempre molto importante ringraziarli per tutto il sostegno. Ghali però fa molto di più. Il re della trap ci tiene molto ai suoi sostenitori e lo dimostra il fatto che legge le lettere dei suoi fan. Una lettera molto particolare è arrivata nella casella di posta elettronica di Ghali, tanto da rispondere alla mittente in modo pubblico, attraverso le stories di Instagram sul suo profilo ufficiale.

Ghali: le parole per la sostenitrice che le ha mandato la lettera per e-mail

“Cara Mariya” ha scritto Ghali in una ig stories. “Ho letto la tua lettera. Sì la tua, quella che mi hai mandato via e-mail” continua il cantante di Habibi. “Ti ringrazio tanto davvero e ti auguro il meglio. Mi fa felice sapere che ti aiuto senza nemmeno saperlo. Sono fortunato, ti voglio bene anche io” dice poi Ghali alla sua fan. “Sicuramente ci vedremo prima o poi“ la rassicura infine. Non è chiaro il contenuto della lettera della fan di Ghali ma, sicuramente, per l’artista è qualcosa di molto caro.

Ghali e l’amore per i suoi sostenitori

Ghali ha più volte dimostrato il suo amore verso i suoi fan e la sua vicinanza.