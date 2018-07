Ghali: un messaggio molto importante e la dedica speciale a Ledio

Le parole di Ghali: “Noi non smettiamo mai di esistere, siamo una linea infinita”

Ghali è un giovane artista che continua a collezionare approvazioni da parte del pubblico. Il suo genere è la trap e tra i suoi successi ci sono i brani Cara Italia e Habibi. Sul suo profilo Instagram, Ghali ha voluto spendere delle parole davvero importanti e profonde. Un bambino di nome Ledio, che Ghali aveva incontrato, purtroppo non c’è più. L’artista ha voluto, per cui, scrivere qualcosa, dopo la dedica fatta il giorno prima sul palco del Battiti Live a Lecce che ha commosso il pubblico. “A volte la vita si complica ma è solo un periodo di transizione, solo un momento. Perché noi non smettiamo mai di esistere, siamo una linea infinita, restiamo per sempre con la nostra energia e i nostri insegnamenti” scrive Ghali sul social.

Ghali e la dedica per Ledio: “Sei un fratello per sempre, ti porterò con me per sempre in ogni scelta”

“Non lasciate che nessuno vi faccia credere di avere una vita migliore della vostra, smettetela di sottovalutarvi e di cercare di essere chi non siete realmente. Tutti abbiamo qualcosa da insegnare al prossimo, tutti dovremmo fermarci a parlare anche per un solo secondo” continua il re della trap. Parole molto speciali quelle che Ghali ha voluto scrivere sui social per Ledio. “Grazie Ledio di tutto, ciò che ho imparato in questi giorni non ha prezzo, è uno dei regali più grandi che io abbia mai ricevuto. Sei un fratello per sempre, ti porterò con me per sempre in ogni scelta” scrive Ghali.

Ghali: “La forza che mi rialzerà quando sarò a terra”

“Sarai quella forza che mi è mancata fino ad ora. La forza di non avere paura, la forza che mi rialzerà quando sarò a terra, la forza che ci vuole per fare l’ultima flessione. La forza di combattere” conclude Ghali nel suo post.