Tempo di bilanci e riflessioni: Il Grande Fratello Vip 7 ha da poco chiuso i battenti, salutando l’edizione più tribolata e discussa della storia del programma. Sul banco degli imputati ci sono finiti un po’ tutti, compresi conduttore e opinioniste. A proposito della riconferma per la prossima stagione dei tre ‘tenori’ del reality, in questi mesi si è detto e scritto di tutto. Alla luce di ciò è opportuno fare il punto sulla questione. Si parta dalla colonna portante della trasmissione, vale a dire Alfonso Signorini: nelle scorse settimane sono uscite alcune indiscrezioni che hanno sostenuto che il giornalista sarebbe stato defenestrato in vista del 2023/2024. Nulla di tutto questo, come ha sottolineato lo stesso direttore di Chi Magazine. Altrimenti detto Signorini sarà al timone del GF Vip anche il prossimo anno, ma è quasi certo che ci saranno novità importanti sul metodo di conduzione (su tale punto ci torneremo a breve).

La situazione di Orietta Berti e Sonia Bruganelli

Capitolo opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno parlato della loro esperienza in qualità di opinioniste a Chi Magazine nelle scorse ore. La moglie di Paolo Bonolis si è complimentata sia con la collega di poltrona Berti, sia con Giulia Salemi, che è stata la “vox social” del reality. A differenza dello scorso anno si è ben guardata dal dire che avrebbe lasciato il ruolo da opinionista (forse ha imparato la lezione, ossia che è meglio tacere piuttosto che smentire se stesse). Anzi ha spiegato che quest’anno si è sentita a proprio agio innanzi alla telecamera. Proviamo a tradurre: se Signorini la rivolesse nuovamente al suo fianco direbbe di sì. Le probabilità che resti non sono poche.

E Orietta Berti? Pare che la cantante, come spiegato da DavideMaggio.it, abbia firmato un contratto con Mediaset per due anni, quindi sarebbe vincolata al Biscione anche per il 203/2024. Va inoltre detto che a Chi Magazine ha evidenziato che rifarebbe l’opinionista nel reality show. In base a ciò le possibilità che rimanga sono alte.

E quindi quale sarebbe la rivoluzione laddove tutti restano al proprio posto? Sarebbe nel metodo di approcciarsi al programma. Pier Silvio Berlusconi è stato perentorio di recente: basta al trash e alle volgarità. Signorini ha rapidamente corretto il tiro, seguito a ruota dalla Bruganelli che ha dovuto abbandonare la propria vena spavalda e limitarsi non poco.

Con ogni probabilità, al GF Vip 8 si tenterà di dare più spazio alle storie e un po’ meno alla caciara. Non sarà semplice: la tv urlata è sovente criticata, spesso proprio da chi la guarda, ma è fuor di dubbio che abbia un certo appeal. La missione, non semplice, di Signorini sarà quella di confezionale un programma capace di mantenere alta la curiosità, ma senza fare un uso sfrenato del gossip urlato. A lui il compito di rivoluzionare quei paradigmi che lui stesso ha creato.