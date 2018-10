Gf Vip, Elia Fongaro polemica: “Questa volta non vieni perdonato”

Le strategie di Elia Fongaro: critiche al Grande Fratello Vip 2018

Una nuova polemica ha travolto Elia Fongaro! Al Gf Vip 2018, il ragazzo viene continuamente bersagliato: qualche volta in maniera esagerata mentre altre volte per delle buone ragioni. Come le ultime. La strategia di Elia è saltata durante l’ultima diretta del lunedì e tutti i concorrenti hanno avuto la certezza che calcola perfettamente ogni sua mossa. Sa bene come giocare le sue carte. Sì, il Grande Fratello Vip è comunque un gioco, ma alla maggior parte dei telespettatori non sta per nulla bene quello che sta facendo l’ex velino di Striscia la Notizia. I suoi passi falsi lo porteranno ad avere sempre meno consensi?

Gf Vip, Elia Fongaro ha salvato Jane Alexander ma ora ha tutti contro!

Vi abbiamo parlato delle strategie che ci sono state questa notte e adesso è emerso qualcosa in più sul piano di Elia Fongaro. Ivan Cattaneo ha svelato gli altarini: “Lui voleva che io votassi Stefano pur di salvare Jane e poi alla fine lui ha votato Stefano e ha salvato Lory”. Ci sono tante di quelle strategie all’interno della Casa del Gf Vip 3 che non è proprio semplice capire quali saranno le prossime mosse dei concorrenti. Una cosa è certa: Elia è riuscito a salvare Jane Alexander, la sua miglior amica (adesso in crisi a causa della proposta di matrimonio).

La Marchesa D’Aragona commenta Elia Fongaro

C’è stato inoltre uno scontro tra Elia Fongaro e la Marchesa d’Arogna (criticata per un gesto fatto in TV) che sta facendo ancora tanto chiacchierare. Adesso Daniela Del Secco non vuole avere più nulla a che fare con l’ex velino: “Avevo già alzato il ponte levatoio. Poi ho messo la pietra tombale. Questa volta non verrà perdonato”. Con tutte queste strategie l’unica che ha rischiato di uscire è stata Lory Del Santo, che ieri ha avuto un magico incontro con la persona per lei più importante. Nonostante tutto quello che è successo, Elia del Grande Fratello Vip 3 è soddisfatto del suo percorso: “Mi sono sentito sollevato. Il fatto di non essere uscito anche questa volta mi dà forza”.