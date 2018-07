Georgette emozionata si racconta: “Ho paura di perdere il controllo delle mani”

Georgette parla della sua malattia: “Ho paura di perdere il controllo delle mani… preferirei perdere le gambe ma non le mani perché sono il mio lavoro”

A Radio Radio oggi, durante il programma Non succederà più , Georgette Polizzi (intervistata da Giada Di Miceli) ha parlato ancora una volta della sua malattia e del suo percorso di guarigione. Con la stessa forza d’animo e la positività che l’ha accompagnata in questi mesi la stylist ha prima di tutto spiegato perché ha scelto di condividere tutto con i propri follower. “Credo che i social non siano solo una vetrina di cose belle…” ha dichiarato lei “Sono una ragazza come tante che può ammalarsi”. Il suo messaggio quindi, ieri, oggi e domani sarà sempre lo stesso: “Non si molla un c…o!”. Riguardando però alcuni suoi video di Instagram, emozionata, Georgette ha rivelato di avere solo una grande paura al momento. Quale? “Ad oggi non sento niente con il palmo delle mani, ho paura di perdere il controllo delle mani…” ha fatto sapere lei “Preferirei perdere le gambe ma non le mani perché sono il mio lavoro. I dottori mi davano i permessi in ospedale per andare nel mio Lab a dipingere perché hanno capito che era terapeutico”.

Geogette Polizzi come sta oggi? Gli ultimi aggiornamenti sulla malattia

Quando ha scoperto di essere malata “È stato un momento difficilissimo” ha raccontato Georgette in radio. La stessa, a tal proposito, ha poi aggiunto: “È stato un percorso duro perché inizialmente ho passato un mese in ospedale e non sapevo cosa avevo. Io non sentivo più niente. Non camminavo più e mi sono paralizzata completamente”. Ma come sta oggi Georgette Polizzi? “Vivo due vite parallele perché adesso c’è la Polly creativa e la Polly malata… è una vita diversa è cambiato tutto” ha risposto lei. Nonostante tutto, però, Georgette continua a guardare al suo futuro speranzosa. La stessa, infatti, in merito ai suoi progressi ha rivelato: “Fino a qualche giorno fa avevo un limite perché già alle dieci di sera non riuscivo a camminare più… adesso cammino”.

Georgette Polizzi sempre più innamorata di Davide Tresse: le parole d’amore per il suo fidanzato

Georgette,in questi mesi, ha avuto la fortuna di poter contare sempre e comunque sull’appoggio del suo uomo. Di Davide Tresse, infatti, la Polly oggi dice di essere ancora molto innamorata. “Io mi sono innamorata di nuovo del mio ragazzo, per la terza volta mi sono innamorata perdutamente” ha raccontato a cuore aperto lei “Ha fatto tante cose che magari un uomo non farebbe, tipo alzare e lavare la propria fidanzata”. Il suo futuro con lui? Roseo. I due infatti, dopo la dichiarazione d’amore di lui, pare che siano in procinto di fissare la data delle nozze.