George Clooney ferito: incidente in Sardegna per l’attore americano

Incidente in Sardegna per George Clooney: cosa è successo all’attore

Paura per George Clooney. L’attore è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Sardegna. A farlo sapere è La Nuova Sardegna. Il divo di Hollywood si trova sull’isola italiana per girare una nuova serie tv, Catch 22, in qualità di regista. Il marito di Amal Alamuddin si stava dirigendo sul set in sella al suo scooter quando è stato travolto da un auto che improvvisamente ha svoltato. L’attore è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dove è stato sottoposto a una Tac. George ha riportato un leggero trauma al bacino e contusioni a una gamba e a un braccio, ma le sue condizioni non sono gravi. In ospedale è stato raggiunto dalla moglie Amal, con la quale Clooney ha lasciato la struttura ospedaliera a bordo di un’auto privata.