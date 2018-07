Gemma Galgani su Ida e Riccardo: “Non so se siano fatti l’uno per l’altra”

Gemma Galgani parla di Ida e Riccardo dopo Temptation Island

Gemma Galgani, la dama indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, è sbarcata a Tempation Island. Il suo scopo era quello di confortare la sua amica Ida Platano, che sta partecipando al programma di Canale 5 con il fidanzato Riccardo Guarnieri. I due si sono conosciuti durante la trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi e stanno insieme solo da pochi mesi. La Platano, purtroppo, sta vivendo un momento di difficoltà dovuto al comportamento del compagno. Quest’ultimo si è lasciato andare in atteggiamenti troppo intimi con una tentatrice. Gemma, quindi, è arrivata nel villaggio della Sardegna per dare una mano alla sua amica, nella quale si rivede e che capisce molto bene, dato che ha vissuto una situazione molto simile. La Galgani non è sicura che Ida e Riccardo siano fatti per stare insieme, anche se pensa che se i due si mettono di impegno la loro situazione può solo che migliorare.

Gemma Galgani su Ida e Riccardo: “Non perdetevi per delle incomprensioni”

“Riccardo ha bisogno di qualche rassicurazione in più e Ida deve rafforzare se stessa” ha fatto sapere la dama del Trono Over in un’intervista rilasciata a Uomini e donne magazine. Nonostante il suo giudizio sia di parte, per l’affetto che nutre nei confronti dell’amica, pensa che i due non debbano perdersi solo per delle incomprensioni. L’esperienza a Temptation Island potrà aiutarli a superare tutte le loro difficoltà? Nel suo, Gemma ha cercato di trasmettere a Ida tutto il suo conforto, di donarle una spalla su cui piangere in un momento così difficile per lei, di consolarla e di attutire e mitigare il suo dolore. La Galgani, infatti, ha passato una situazione simile con Giorgio e capisce fino in fondo ciò che prova Ida. A differenza di quest’ultima, però, la torinese si reputa un po’ più coraggiosa.

Temptation Island, Ida e Riccardo: parla Gemma Galgani

Secondo la dama, quindi, Ida e Riccardo dovrebbero provare a superare alcune incomprensioni per viversi al meglio la loro storia d’amore. Riuscirà la coppia a seguire i consigli di Gemma? Non ci resta che attendere nuove puntate del programma.