Funerali Toffa, Iene: “d’Urso, Panicucci etc. dov’erano? Acchiappalike”

Funerali Toffa, la rabbia delle “Iene” su Mediaset e su alcuni vip: dove’erano? Nel mirino la d’Urso, la Panicucci, Gerry Scotti, la Hunziker e altri. La lettera amara fatta pervenire dal programma: “Acchiappa like”

Ieri c’è stato l’ultimo commosso saluto a Nadia Toffa, i cui funerali si sono celebrati nel Duomo di Brescia, sua città natale. Per l’addio tutti presenti i suoi compagni di viaggio de Le Iene, oltre ai familiari, agli amici stretti e a tanta gente che seppur non la conosceva di persona ha comunque voluto esserci. Ma il programma di Italia Uno ha fatto caso anche a chi non c’era, diffondendo una lettera, tramite Dagospia, molto amara. Addirittura a tratti rabbiosa: nel mirino sono finiti Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Jerry Scotti, Michelle Hunziker e altri vip, nonché i vertici Mediaset.

Assenti ai funerali di Nadia Toffa. Le Iene: “La lista è così lunga da rabbrividire”

“Ciao Dago, stamattina al funerale di Nadia noi ‘Iene’ eravamo uniti attorno alla famiglia e agli amici intimi” esordisce la missiva affidata a Dagospia, firmata Maurizio dalla redazione de Le iene. “Riflettevo – prosegue – senza polemica, ma avvolto nel dolore nel aver perso una sorella, un’amica, una collega ed una risorsa preziosa: come mai tutti i conduttori ed i personaggi tv si sono affrettati a postare foto e messaggi meravigliosi per Nadia, ma poi il 16 Agosto in Chiesa non si son visti?”. Nel messaggio, a questo punto, vengono citati nomi big: “Dov’erano la D’Urso, la Panicucci, la Hunziker, Gerry Scotti, Biagio Antonacci e la lista è così lunga da rabbrividire. Dirigenza Mediaset: zero”.

“Sarebbe bello vedere meno caz….te acchiappalike su Instagram e più gente vera”

“Presidenza: zero. Restrelli e basta è un po’ poco per una donna che ha dato anima e corpo all’azienda, non trovi?”. Nella lettera a questo punto si affonda nuovamente su coloro che non si sono presentati ai funerali: “Scusami lo sfogo, ma a volte sarebbe bello vedere meno caz….te acchiappalike su Instagram e più gente vera che anche al 16 agosto ha lasciato lettini ed ombrelloni prendendo il primo volo per venire ad accarezzare solo per un istante la bara bianca di un’amica collega.” Infine la chiosa: “Scusami la rabbia, ma abbiamo amato Nadia fino alla fine e continueremo a farlo anche ora che fisicamente non c’è più.”