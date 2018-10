Francesco Monte e Eva Henger, al Gf Vip la verità su cosa è successo dopo l’Isola

Francesco Monte torna a parlare dell’Isola dei Famosi e di Eva Henger: le ultimissime dal Gf Vip

Francesco Monte, Eva Henger e l’Isola dei Famosi: anche al Gf Vip se ne parla ancora. Impossibile dimenticare quello che è successo nella passata edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi e sicuramente tutti ricorderete a cosa ci riferiamo. Evidentemente c’è chi ignora tutta la faccenda, visto che oggi pomeriggio al Grande Fratello Vip è stato chiesto a Francesco perché è andato via dall’Isola. Voi lo ricordate, vero? Bene, Maria Monsé invece no, oppure ha tentato di strappare uno scoop all’altro concorrente. Mentre stavano scambiando due chiacchiere su cosa ha fatto Monte in televisione, gli ha rivolto proprio questa domanda: “Ma tu perché hai lasciato l’Isola, te lo posso chiedere?”.

Monte svela i retroscena con Eva Henger: ecco cosa è successo davvero dopo l’Isola

La risposta di Francesco è arrivata in due tempi, ma queste sono state le sue parole: “No, meglio di no. Non ne parlo perché mi sono mosso per altre strade quindi non posso dire niente. Fondamentalmente sono tornato per mio padre e mio fratello che ero qui. Non volevo far stare in ansia nessuno né stare in ansia io dall’altra parte del mondo”. Non ha minimamente accennato alla vicenda con Eva Henger, ma ha sorpreso il suo dire che si è mosso per altre strade visto che la stessa Eva aveva negato di essere stata denunciata o altro. Quale sarà la verità? Francesco è sembrato piuttosto chiaro parlando di altre strade ed evitando di scendere nei dettagli, ma se Eva dice di non aver ricevuto avvisi allora non saranno giunti a una denuncia ma ad altro. Chi lo sa.

Francesco Monte e Eva Henger, dopo l’Isola dei famosi sono ancora sul piede di guerra

Se Francesco ha intenzione di evitare in tutti i modi di fare il nome di Eva Henger, lo stesso non si può dire di lei: non solo pensa che Monte debba ringraziarla per aver avuto l’opportunità di entrare al Gf Vip 2018, ma lo ha attaccato ancora una volta di recente!