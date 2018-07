Francesca Cipriani, nessun malore dopo la partita di tennis: “Stavo recitando”

Francesca Cipriani non si è sentita male: stava recitando

Francesca Cipriani sta bene: nessun malore improvviso per la soubrette dopo una partita di tennis. A confermarlo la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che su Instagram ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan. Al Vip Master, il torneo di Tennis che vede impegnate le celebrità alle prese con le racchette e di cui la Cipriani è stata ospite, Francesca ha solo recitato. “Sto benissimo, stavo recitando perché ero complice di uno scherzo per Scherzi a parte, ad ottobre su Canale 5”, ha fatto sapere l’opinionista di Barbara d’Urso sui social network. La Cipry ha poi confermato tale versione a Colpi di Tacchi, il programma di La5 condotto da Rebecca Staffelli, figlia di Valerio il popolare inviato di Striscia la notizia.

Francesca Cipriani a Scherzi a parte da ottobre

“Evidentemente sono una brava attrice”, ha scherzato in tv Francesca Cipriani. “Durante il Vip Master di Milano Marittima non ho avuto nessun malore. Stavo recitando in quanto complice di uno scherzo per Scherzi a Parte che andrà in onda ad ottobre. I fotografi presenti hanno, giustamente, immortalato il momento e dato la notizia, ma non era come sembrava”, ha precisato l’ex concorrente del Grande Fratello. “I giornali poi hanno calcato la mano dicendo che il mio svenimento era dovuto ai miei recenti interventi al décolleté e al lato B, ma è falso. Fortunatamente sto benissimo, più in forma che mai“, ha concluso la Cipriani.

Francesca Cipriani si è rifatta di seno di nuovo

Francesca Cipriani si è infatti rifatta il seno per la terza volta. La showgirl ha dovuto rimuovere alcune cisti e ne ha così approfittato per regalarsi una nuova taglia, l’ottava.