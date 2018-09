Filippo e Lucia del GF rottura, parla Lucia Bramieri: “Io non ci sto”

View this post on Instagram

#Repost @lucia_bramieri_official with @get_repost ・・・ Mi dispiace molto che questo meraviglioso ragazzo @valerio_logrieco sia andato in nominations ed uscito troppo presto dalla casa del #gf15 perché si era formata la "nuova coppia" Lucia e Filippo…si sa.. Le coppie funzionano.. Soprattutto per evitare le nominations 😜😜😜 peccato che finito il gioco e appena ricominciate le trasmissioni di @barbaracarmelitadurso… La coppia si è lasciata.. . Se si fossero lasciati un mese fa.. Forse era troppo presto?? Ancora le trasmissioni non erano iniziate 😜😜 Vi sembro sarcastica??? No sincera!! #libertàdipensare #liberidiparlare Forza @valerio_logrieco sei bello bravo e sopratutto sincero 😘 ti auguro tutto ciò che ti meriti e credo di non essere l'unica a pensare questo di te e a volerti bene💓 anche @simonecoccia_profilo_ufficiale ha fatto le stesse considerazioni… Caro Valerio rimani bello dentro e fuori.. Così come tutti noi ti abbiamo conosciuto😘😘💪 #io #iononcisto #ioparloitaliano #gf #grandefratello #gossipetv