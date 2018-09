Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, parla Barbara d’Urso: “Qualcosa non quadra”

Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, Barbara d’Urso dice la sua a Pomeriggio 5: “Qualcosa non quadra”

Della fine della storia tra Filippo e Lucia del gf si è parlato oggi anche a Pomeriggio 5. Nello spazio dedicato al gossip, infatti, Barbara d’Urso ha dedicato una piccola parte ai due ex gieffini che, al momento, pare abbiano deciso di chiudere definitivamente. Questa notizia, però, sembrerebbe non convincere molto la conduttrice. Nel raccontare la faccenda, infatti, Barbara è apparsa un po’ perplessa durante la diretta. La conduttrice, nello specifico, ha detto di aver sentito proprio recentemente Lucia e Filippo e di non aver chiare alcune cose in merito alla loro rottura. Sui suoi dubbi, però, la d’Urso non ha aggiunto altro, anzi, sulla questione (più volte) si è limitata a dire: “C’è qualcosa che non mi quadra”.

Pomeriggio 5, lunedì in studio Lucia Orlando: l’ex gieffina parlerà dell’amore finito con Filippo Contri

Filippo Contri e Lucia Orlando, dopo aver annunciato di essersi lasciati, non hanno aggiunto molto sui motivi e le questioni irrisolte che li avrebbero spinti a separarsi. Entrambi, al contrario, hanno più volte invitato i propri follower a mantenere i toni sereni e di provare a rispettare il loro momento. Barbara d’Urso, però, oggi a Pomeriggio Cinque ha anticipato che la Orlando, lunedì 10 settembre, sarà ospite in studio da lei. L’ex gieffina, quindi, racconterà tutta la sua verità proprio da Carmelita che, a tal proposito, ha dichiarato: “A me dispiace tanto per loro (Filippo e Lucia, ndr) perché sono veramente bellini e voglio capire cosa è successo”.

Grande Fratello, è finita tra Filippo e Lucia: il messaggio di lui

Il primo ad annunciare la fine della storia con Lucia è stato, ieri, Filippo Contri. L’ex concorrente del GF, nello specifico, sui suoi profili social aveva pubblicato un lunghissimo messaggio dove, per l’appunto, comunicava di aver chiuso con la Orlando. È finita per sempre tra i due o, forse, si tratta solo di una crisi passeggerà? Di certo, lunedì prossimo, avremo modo di trarre le nostre conclusioni dopo aver sentito la versione di Lucia.