Festival di Sanremo 2019: Claudio Baglioni elimina la categoria dei Giovani

Sanremo Giovani eliminato da Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo 2019

Grosse novità in arrivo per il Festival di Sanremo 2019, guidato per la seconda volta consecutiva da Claudio Baglioni. Come fa sapere Davide Maggio, il cantautore è pronto ad eliminare Sanremo Giovani. Sì, proprio la competizione che negli ultimi anni ha sfornato talenti importanti nel panorama musicale italiano quali: Francesco Gabbani, Ermal Meta, Ultimo, Irama. Nonostante tutto i giovani non mancheranno sul palco dell’Ariston. L’intento di Baglioni è quello di accorpare la gara dei Giovani a quella dei Big in modo da avere un’unica, grande, competizione.

Sanremo, i Giovani gareggeranno con i Big: non è una novità assoluta

Una formula di certo non nuova nella storia del Festival: già negli Anni Novanta i cantanti emergenti hanno avuto la possibilità di concorrere con i colleghi più conosciuti, fino ad arrivare alla vittoria finale. È stato il caso dei Jalisse nel 1996 e di Annalisa Minetti nel 1998 che, dopo aver trionfato nelle Nuove Proposte, sono riusciti a vincere il premio finale della kermesse. La storia si ripeterà nel 2019?

Tutte le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2019

Oltre a cambiare il meccanismo della gara, Claudio Baglioni sta pure valutando il cast di Sanremo 2019. A febbraio non rivedremo accanto all’artista Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Al loro posto potrebbero arrivare Chiara Ferragni e Laura Pausini, ma per il momento non si tratta che di gossip e indiscrezioni.