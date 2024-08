Ferragni: merce scolastica invenduta. La rivelazione shock di Pigna

Si fanno ancora sentire gli effetti del Pandoro Gate, che sembrano essere decisamente a lungo termine. Mentre Chiara Ferragni assomiglia sempre di più ad un’influencer di viaggi e i post da “imprenditrice digitale” sono praticamente scomparsi dal suo profilo, l’impero del suo brand continua a crollare. Dopo la chiusura del negozio di vestiti a Milano, ora neanche gli articoli da cancelleria portano più i profitti di un tempo.

Tra molte critiche e qualche commento dei sostenitori, la Ferragni si sta godendo gli ultimi giorni di quest’estate da single. Sembra non pensare agli affari, ma è certo che il valore della sua azienda sul mercato sia decisamente diverso rispetto a qualche tempo fa.

Basti pensare che, proprio in questo periodo lo scorso anno, l’influencer era impegnata nella promozione della sua collezione di merce scolastica, in collaborazione con Pigna. Stavolta, come era possibile immaginare, sui suoi profili non c’è traccia di tali articoli. Molti di questi però, sono ancora in vendita in cartolerie e supermercati di tutta Italia.

A dimostrarlo è anche una foto, pubblicata stamattina da un utente su X. Nello scatto si vedono i quaderni della collezione di Chiara Ferragni realizzati dalla nota azienda cartiera. La particolarità però, è che questi sono s-venduti ad un euro.

Il tweet è ben presto divenuto virale – con più di 3 mila like – arrivando anche a molti proprietari di negozi che vendono questa tipologia di articoli. Una commerciante, in particolare, ha deciso di condividere la propria esperienza con il pubblico, inviando una testimonianza ad Alessandro Rosica.

Nel messaggio ricevuto dall’esperto di gossip si legge che i clienti non acquisterebbero alcun prodotto della linea di Chiara Ferragni e che, addirittura, gli astucci “non li vogliono neanche per regalo“. Insomma, la situazione sembra essere grave già così. Poi però la dichiarazione della proprietaria della cartolibreria continua, rivelando un qualcosa di scioccante circa l’azienda produttrice di questi articoli.

L’utente di Instagram infatti, spiega di aver contattato la Pigna domandando se fosse possibile trovare un accordo per il ritiro della merce della collezione dell’influencer. La richiesta però, non è andata a buon fine e il motivo lascia abbastanza esterrefatti:

Ho chiesto a Pigna se ci potessimo mettere d’accordo per un ritiro della merce e loro mi hanno risposto: “ce lo chiede tutta Italia“

A quanto pare, dunque, quello dei prodotti invenduti della Ferragni sarebbe un problema totalmente diffuso. Chiaramente poi, sta impattando anche sul fatturato della Pigna stessa, che si ritrova così, ad essere impossibilitata a ritirare tali articoli dal commercio. Insomma, stiamo parlando dell’ennesima batosta che contribuisce al crollo dell’impero dell’imprenditrice digitale.