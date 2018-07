Fedez e Chiara Ferragni: la pubblicazione del matrimonio a Rozzano

Fedez e Chiara Ferragni: tutto pronto per il matrimonio, la pubblicazione a Rozzano

Quello tra Fedez e Chiara Ferragni è uno dei matrimoni più attesi dell’anno. La coppia è amatissima dal pubblico non solo in Italia. Dopo l’arrivo del loro primo figlio Leone, Fedez e Chiara Ferragni sono pronti per coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Si terrà il 1 di Settembre a Noto ma è un matrimonio che già fa parlare. Il 18 Luglio il rapper e l’imprenditrice e blogger hanno fatto sapere ai loro follower della loro pubblicazione di matrimonio. Chiara Ferragni e Fedez si sono recati a Rozzano, vicino Milano, in Lombardia. Qui a Rozzano i due si sono detti il sì prima delle della cerimonia religiosa che si terrà a Settembre.

Chiara Ferragni e Fedez: il bacio in Municipio

“Oggi pubblicazione del Matrimonio, tutto pronto per il primo Settembre” ha scritto Fedez su Instagram. Una foto di un bacio tra lui e la sua Chiara Ferragni in Municipio sta facendo il giro del web. Lei con in mano un mazzo di rose gialle e lui con una canotta rossa. Fedez e Chiara Ferragni sono raggianti. “Comunque non ci siamo sposati oggi” ha chiarito Fedez nella sua ig stories. “Oggi abbiamo fatto le pubblicazioni quindi hanno reso pubblico il fatto che ci sposeremo il primo settembre” ha continuato il rapper.

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez: Rovazzi sarà tra gli invitati?

Manca ormai poco al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez e molti fan si stanno chiedendo chi ci sarà tra gli invitati. La presenza di Rovazzi, ad esempio, sembra essere dubbia a causa di un litigio che ha avuto proprio con Fedez.