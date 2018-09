Fedez, la canzone per il figlio Leone: “Questa volta sono davvero io”

Fedez: una nuova canzone dedicata al figlio Leone, avuto con Chiara Ferragni

Si prepara a tornare sulla scena musicale il rapper Fedez dopo la lunga collaborazione con J Ax. Un ritorno importante quello di Fedez perché ha scritto una canzone per il suo bambino, il piccolo Leone, il figlio avuto da sua moglie Chiara Ferragni. I fan del rapper e della sua famiglia si sono dimostrati emozionati sotto al post di Fedez. “Sul set del nuovo singolo con tutta la famiglia, Leo si diverte come un pazzo e io non vedo l’ora di farvi ascoltare un pezzo del mio cuore“ ha scritto il rapper postando sul suo profilo Instagram una foto insieme al figlio e a Chiara Ferragni. “Sto tornando, e questa volta sono davvero io. Insicurezze e fragilità comprese“ ha assicurato Fedez.

Fedez annuncia il ritorno con una canzone per il figlio

“Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia“ aveva scritto Fedez appena qualche giorno fa.

Fedez e l’amore per la sua famiglia: Chiara Ferragni e il figlio Leone

Ormai è più che chiaro l’amore che Fedez nutre nei confronti della moglie Chiara Ferragni dopo il matrimonio e le promesse che hanno commosso gli invitati e tutto il popolo del web. Il rapper si dimostra molto affezionato alla sua famiglia tanto da dedicare una canzone a suo figlio Leone. Durante l’ospitata del marito di Chiara Ferragni a L’Intervista di Maurizio Costanzo, il cantante non è riuscito a non emozionarsi di fronte alle foto del suo piccolo bambino con cui riempie la sua galleria social del suo profilo Instagram.