Fabrizio Corona e Monica Bellucci hanno avuto un flirt anni fa

Fabrizio Corona e Monica Bellucci sono stati insieme? No, ma hanno avuto un flirt

Fabrizio Corona ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi e, tra le tante cose, ha fatto una rivelazione mai fatta prima d’ora. Anni fa, quando era poco più che maggiorenne, ha avuto un flirt con Monica Bellucci. All’epoca, però, come ammesso dal diretto interessato, l’ex re dei paparazzi non è stato in grado di portare avanti quella grande emozione che ha provato nei confronti dell’attrice. Un’emozione profonda, intensa, che ha poi ritrovato in altre donne importanti della sua vita come Belen Rodriguez e Silvia Provvedi. “Ero poco più che maggiorenne quando conobbi Monica Bellucci. Mio padre lavorava per la Rai e faceva un programma che si chiamava Italians. Arriva lei, bella, bellissima. Ricordo tutte le sensazioni di quel momento. Chiacchieriamo un po’, c’era complicità tra noi. Però ero un ragazzino e non ho avuto la forza di portare avanti quel flirt che era iniziato. Altrimenti? Ci saremmo fidanzati. Con lei avevo percepito quelle sensazioni poi ritrovate con Belen e, oggi, con Silvia”, ha confidato Corona.

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sposano

Archiviato quel vecchio flirt con Monica Bellucci, Fabrizio Corona pensa ora al presente e al futuro che hanno un solo nome: quello di Silvia Provvedi. I due sono riusciti a superare la recente crisi che li ha colpiti e sono pronti a diventare marito e moglie. “Sul matrimonio sono d’accordo. Silvia sa già che, se tutto andrà bene, il prossimo anno vorrei sposarla“, ha fatto sapere Fabrizio, che in passato è stato sposato con la modella croata Nina Moric dalla quale ha avuto il figlio Carlos.

Fabrizio Corona e i suoi “problemi intimi”

Corona ha poi puntualizzato di avere davvero dei problemi a letto e di essere dunque costretto a ricorrere a dei piccoli incentivi per vivere al meglio la sfera intima. “In carcere hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci che ammazzano il desiderio. Totalmente. Per questo quando esci e hai voglia di spaccare il mondo il primo pensiero vola alla pillola magica. Io ne faccio uso, lo faccio per me, ma anche per la mia compagna. Duro due orette piene. Non male. Questo lo trovo romantico”, ha spiegato Fabrizio.