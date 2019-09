Sara Daniele non approva la presenza degli ex Uomini e Donne e Temptation Island al Festival di Venezia

Sta facendo discutere parecchio in questi giorni la presenza di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island al Festival del Cinema di Venezia. Ex tronisti, corteggiatori e tentatori diventati popolari grazie ai programmi di Maria De Filippi sono stati invitati in Laguna da alcuni sponsor, che li hanno scelti per promuovere i loro prodotti sul red carpet. Una scelta che però non è piaciuta ai più: in tanti sui social network hanno chiesto a gran voce di invitare all’evento solo personalità legate al mondo del grande schermo. Tra questi pure Sara Daniele, la figlia dell’indimenticabile Pino, che ha voluto dire la sua sulla faccenda, esprimendo tutto il suo disappunto.

Le parole di Sara Daniele sulla Mostra del Cinema di Venezia

Sara Daniele ha detto la sua sul Festival di Venezia dopo aver visto la foto degli ultimi arrivati in passerella: Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Un’altra coppia nota per la partecipazione a Uomini e Donne, come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e Sonia Lorenzini e Federico Piccinato, che hanno preso parte all’evento nei giorni scorsi. “Ma chi sono?”, ha chiesto ingenuamente la figlia del grande cantante napoletano. In risposta ad un utente, la Daniele ha poi espresso in maniera più diretta il suo pensiero: “Io non sono nessuno, infatti sto a casa. Ma sinceramente al Festival di Venezia vorrei vedere dei personaggi che azzeccano qualcosa con l’obiettivo di questo Festival: il cinema. È il Festival del Cinema più importante in Italia e sinceramente mi sta ricordando un po’ la Sagra del Tartufo che fanno ai castelli”.

Chi ha sfilato al Festival del Cinema di Venezia 2019

Parole piuttosto forti quelle di Sara Daniele, che hanno subito trovato il consenso di tante persone sui social network. I personaggi di Uomini e Donne che hanno sfilato sul red carpet di Venezia 2019 sono: Giulia De Lellis, Giorgia Lucini, Teresanna Pugliese, Ludovica Valli, Beatrice Valli, Marco Fantini, Sonia Lorenzini, Teresa Langella, Federico Piccinato, Andrea Dal Corso, Nilufar Affati, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, Camilla Mangiapelo, Arianna Cirrincione, Andrea Cerioli. In passerella anche le due protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island: Ilaria Teolis e Nunzia Sansone.