Emma Marrone, caso abito Sanremo: parla la Clerici, cos’ha detto in diretta

Le critiche sul fisico di Emma Marrone e sulle sue calze a rete indossate a Sanremo 2022 hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Dopo il botta e risposta tra la cantante salentina e Davide Maggio, colui che ha bocciato il suo look all’Ariston, a parlare è Antonella Clerici. La conduttrice ha affrontato l’argomento in diretta su Rai1 durante la sua trasmissione È sempre mezzogiorno. Ecco cosa ha detto.

Antonella Clerici, sostegno a Emma Marrone

Antonella Clerici ha pronunciato parole di sostegno nei confronti di Emma Marrone dopo la bufera mediatica scoppiata negli ultimi giorni. La conduttrice ha detto di essere stata davvero colpita dal caso e ha pensato bene di dare il suo contributo sul tema in apertura a È sempre mezzogiorno il 10 febbraio 2022. Antonellina ha deciso di prendere una netta posizione, condannando gli attacchi subiti dalla cantante di “Ogni volta è così”, classificata sesta a Sanremo 2022. Parlando della Marrone, la 58enne ha affermato:

“Le è stato detto che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete”.

La Clerici, che non rientra nei canoni tradizionali di bellezza, è una vera e propria paladina della body positivity e anche stavolta si è voluta battere per diffondere un messaggio di fiera accettazione del proprio corpo. La conduttrice di Legnano ha proseguito facendo i complimenti all’interprete pugliese e rivolgendosi, in seguito, alle ragazze che potrebbero essere colpite da messaggi, sbagliati, del genere.

“Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, e questa è stata forse la mia forza. Quindi mi raccomando, siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete”.

Emma Marrone e Davide Maggio, botta e risposta sul bodyshaming

Qualche giorno fa il critico televisivo Davide Maggio ha pronunciato una frase incriminata riguardo all’outfit indossato da Emma: “Se hai una gamba importante eviti le calze a rete”. Questa affermazione è attirato a sé una pioggia di critiche. La stessa cantante ha risposto al commento dicendo che è da “Medioevo”, incitando le ragazze a essere fiere delle proprie forme. Maggio, dal canto suo, ha risposto alle parole della 37enne, rincarando la dose. Il giornalista, che da quando è scoppiato il caso si sta difendendo su Twitter, ha replicato definendo Emma “Vergognosa” in quanto ha aizzato i suoi fan contro di lui. Maggio ha anche accusato la cantante di non saper accettare le critiche su una scelta di stile puntando invece sul bodyshaming. Il critico, in altri tweet, ha anche insinuato che la 37enne voglia semplicemente far parlare di sé in modo da rialzarsi dalla classifica dei brani sanremesi più ascoltati, che la vede in basso.