Emanuela Folliero lascia Rete 4

“Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti“, con queste parole Emanuela Folliero ha fatto il suo ultimo annuncio su Rete 4 nella notte di domenica 8 luglio 2018 alle ore 1.35 all’interno della rubrica I Bellissimi di Rete 4 prima del film Un bacio prima di morire. Si tratta dell’ultima “signorina buonasera” rimasta su piazza, visto che le altre erano già andate in pensione tempo fa. Basti pensare a quelle di Italia 1 nel 2002, quelle di Canale 5 tre anni più tardi e quelle di mamma Rai nel 2016.

Emanuela Folliero: il futuro in tv

Secondo quanto riporta Davide Maggio nel suo futuro potrebbe arrivare, sempre sulla stessa Rete, una nuova rubrica quotidiana incentrata sulla salute e sul benessere. Come mai allora è stata chiusa la rubrica I bellissimi di Rete 4? Sarebbe tutta colpa di un restyling, come annunciato da Sebastiano Lombardi nei giorni scorsi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset. Su Rete 4 arriveranno Piero Chiambretti, Nicola Porro, Roberto Giacobbo e Gerardo Greco (alla guida del Tg4) e si punterà di più sulle produzioni interne, piuttosto che sulla messa in onda di film del passato.

Emanuela Folliero: la carriera

Emanuela Folliero ha esordito in televisione partecipando come concorrente al gioco proprio di Rete4 M’ama non m’ama. Dopo aver lavorato come fotomodella, ha esordito ufficialmente sul piccolo schermo nel 1986, partecipando al programma sportivo Milan-Inter, in onda su Telenova. Qualche tempo dopo ha interpretato un piccolo ruolo nella serie Licia dolce Licia, con protagonista Cristina D’Avena, per poi prendere parte come valletta al gioco di Rai2 Conto su di te. Nel 1990 il debutto come annunciatrice di Rete 4, svolgendo occasionalmente annunci anche per Canale 5 e Italia 1. Un vero e proprio simbolo per l’emittente, tanto che nel 1999 venne chiamata a sostituire ad interim Iva Zanicchi (impegnata in politica) a Ok, il prezzo è giusto!, programma storico e molto amato. Cosa dobbiamo aspettarci dal suo futuro?