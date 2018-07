Emanuela Folliero: la lezione ai bulli che avevano preso di mira il figlio in passato

Emanuele Folliero: il racconto di quando il figlio Andrea è stato vittima dei bulli

La vita privata e quella lavorativa è stata piena di soddisfazioni per Emanuela Folliero. Volto simbolo delle annunciatrici televisive, adesso per la showgirl si è chiusa un’importante parentesi della sua vita. Intervista dal settimanale Oggi, nell’ultimo numero, la Folliero si è lasciata andare in una lunga chiacchierata. Suo figlio è sicuramente una delle persone più importanti della sua vita e, proprio per questo motivo, lei ha sempre fatto di tutto per proteggerlo, anche quando è stato preso di mira dai bulli. L’episodio raccontato da Emanuela Folliero, fortunatamente, è stato isolato e non si è più ripetuto ma, ancora adesso, riviverlo per lei non è facile.

Emanuela Folliero parla del suo rapporto con il figlio Andrea: “Mi è toccato affrontare i bulli”

“Andrea ha una marcia in più” ha dichiarato Emanuela Folliero nella sua intervista. “Non bisogna fare un complimento a un figlio solo se fa cose straordinarie” ha poi aggiunto l’ex Signorina Buonasera “I bambini hanno bisogno di autostima… mi è toccato affrontare pure i bulli”. Quando e come? “Eravamo in un villaggio in Sardegna, un giorno torno in camera e vedo mio figlio bianco come un cencio” ha raccontato la Folliero “Penso ad una congestione e invece scopro che stava cercando, insieme ad un suo amico, una via di fuga […] Alcuni bulli, ragazzotti di buona famiglia 30 cm più alti di me, gli avevano detto: o fai il dito medio a tua madre o di meniamo. Sono diventata verde come Hulk e li ho travolti”.

Emanuela Foliero presto sposa? La rivelazione di lei e i progetti per il futuro

Visto che le cose tra lei e il compagno Pino procedono bene è stato chiesto ad Emanuela Folliero se, tra i suoi progetti per il futuro, ci fosse anche il matrimonio. “Si certo!” ha allora risposto la showgirl “Che poi pensa che non voglio sposarlo”.