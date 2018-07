Elisabetta Gregoraci: “Grande Fratello Vip? Decido da sola, senza Briatore”

Elisabetta Gregoraci concorrente del Grande Fratello Vip? “Decido da sola”

Elisabetta Gregoraci potrebbe entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Altro che divieto dell’ex marito Flavio Briatore, la showgirl calabrese è determinata più che mai a proseguire con la sua carriera televisiva. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 19 luglio, Elisabetta ha chiarito che valuta ogni proposta da sola. E nell’ultimo periodo sta ricevendo più di un’offerta lavorativa, che spazia tra la tv e il cinema. Dunque, non è ancora certa una partecipazione della Gregoraci al reality show di Ilary Blasi ma la diretta interessata sta sicuramente valutando il da farsi. “Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive. Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è”, ha chiarito la conduttrice di Made in Sud. “Sto leggendo proprio ora due sceneggiature che mi hanno proposto per settembre-ottobre, sono contenta, credo che almeno una potrebbe andare in porto”, ha aggiunto Elisabetta, lasciando intendere che in autunno potrebbe preferire il grande schermo alla Casa di Cinecittà. Quale sarà la sua scelta?

Elisabetta Gregoraci: estate da mamma con il figlio Nathan Falco

Nell’attesa di accettare la proposta migliore, quella più nelle sue corde, Elisabetta Gregoraci si gode l’estate in compagnia del figlio Nathan Falco. I due sono molto legati, come confessato dall’ex moglie di Briatore. “Sono la tipica mamma italiana, fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe. Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi, “mamma basta con tutti questi baci”, mi dice… Sono fortunata rispetto a una mamma che lavora in ufficio e ha orari fissi: io magari sto via un weekend, ma poi quando non lavoro posso dedicarmi completamente a lui…È sensibile, ma anche sicuro di sé, solare. Sa sempre quello che vuole, ha un carattere ben definito, quasi da adulto”, ha confidato la Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato top secret

Tra carriera e vita da mamma, Elisabetta Gregoraci non si è sbottonata sul nuovo amore. Secondo i paparazzi la presentatrice del Battiti Live è innamorata dell’imprenditore Francesco ma i diretti interessati tacciono. Quando usciranno finalmente allo scoperto?