Elisa Toffoli e Andrea Rigonat, colpo di scena e matrimonio finito: crac dopo 18 anni insieme

Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si sarebbero lasciati. Il matrimonio sarebbe naufragato. Ne dà notizia in esclusiva il settimanale Chi. La cantante triestina e il chitarrista e produttore musicale goriziano hanno sempre condotto una vita lontanissima dai riflettori del gossip. La loro relazione era iniziata nel 2008. Oltre ad essersi legati sentimentalmente, sono stati uniti anche professionalmente. Per anni lui ha accompagnato l’artista nei tour. Tra l’altro Rigonat collabora da tempo anche con Ultimo. Per quanto riguarda la conclusione del matrimonio, il magazine edito da Mondadori ha fatto sapere che la rottura, tra gli amici più cari di Elisa e Andrea, non è un mistero da qualche tempo.

Andrea Rigonat ed Elisa Toffoli non sono più marito e moglie: matrimonio finito

Toffoli e Rigonat hanno due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, venuto alla luce quattro anni più tardi, nel 2013. Nel 2015 la coppia si era sposata a Grado con una cerimonia intima, davanti ad amici e parenti stretti. Da sempre discreti e tutt’altro che desiderosi di finire sulle copertine della cronaca rosa, Elisa e Andrea hanno affrontato la crisi coniugale e il conseguente addio senza alcun annuncio ai media. Stando alle informazioni raccolte da Chi, nonostante la rottura, sarebbero rimasti in buoni rapporti, consapevoli che dopo una separazione la priorità è tutelare i figli e il remare nella stessa direzione per il loro bene.

Al momento né il chitarrista né la cantante hanno commentato lo scoop sul loro conto. Ed è probabile che non lo faranno nemmeno a breve. Non è nel loro stile. Come già accennato, faranno di tutto per non alimentare la macchina del gossip, dalla quale si sono sempre tenuti a distanza siderale. Non è stato reso noto alcun dettaglio relativo ai motivi che hanno portato il matrimonio su un binario morto.

Chi è Andrea Rigonat, l’ex marito di Elisa

Elisa Toffoli non ha bisogno di presentazioni, essendo da anni una delle artiste più note e quotate nel panorama musicale italiano. Andrea Rigonat, invece, è meno conosciuto. Nato nel 1976, lavora come chitarrista e come produttore musicale. Ha collaborato con artisti celebri del calibro di Tiziano Ferro, Ultimo e Laura Pausini, oltreché con l’ex moglie.