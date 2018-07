Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono a Roma: le foto di Chi

Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono: le foto del settimanale Chi

Si fa sempre più importante la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. La coppia è andata di recente a convivere, come mostrano le esclusive immagine pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola a partire da mercoledì 18 luglio. Il Ministro dell’Interno e la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco hanno preso casa vicino a Palazzo Chigi, una location scelta per questione di comodità visto l’incarico del politico. Per la Isoardi, invece, si tratta di un cambio totale di quartiere, perché prima abitava in una zona più periferica. Per i due fidanzati si apre così una nuova fase della relazione, che potrebbe preludere a un impegno più ufficiale come il matrimonio.

Salvini e Isoardi: dopo la convivenza il matrimonio?

Con la convivenza, Matteo Salvini ha voluto dimostrare a tutti che il rapporto con Elisa Isoardi, nato qualche anno fa, è davvero solido. Il leader leghista ha voluto dare una prova importante alla sua compagna, che non ha mai nascosto di voler formare una famiglia con Salvini. Ma con calma, non c’è fretta. Entrambi sono molto concentrati sulle rispettive carriere. Senza contare che il leader leghista ha già due figli, Federico e Mirta, nati da due precedenti relazioni.

Le ultime parole di Elisa Isoardi su Matteo Salvini

“La vita in due ti dà una forza incredibile. Non temo alcuna sfida oggi e sono molto felice”, ha dichiarato di recente Elisa Isoardi a Diva e Donna, felice più che mai della sua convivenza con Matteo Salvini.