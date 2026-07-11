Eleonora Rocchini ha sposato l’ex fidanzato della sua ex cognata: dall’intreccio “segreto” alle nozze

Eleonora Rocchini, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è sposata con Nunzio Moccia. Il fatidico “sì” è stato pronunciato venerdì 10 luglio. I due neo sposi, insieme ad amici e parenti, hanno poi festeggiato nella splendida cornice Villa di Striano, location situata a Ronta, nel comune di Borgo San Lorenzo, nei pressi della chiesa di Santa Maria a Pulicciano (Firenze). Per il matrimonio, Rocchini ha indossato un abito bianco sobrio, senza pizzi e con maniche lunghe. A completare il look, un lungo strascico e un velo. Moccia ha invece optato per uno smoking scuro, abbinato a una camicia bianca. Marito e moglie non hanno al momento parlato dell’evento. E non hanno nemmeno postato scatti delle nozze. A mandare in rete alcune immagini dell’evento ci hanno pensato alcuni invitati, tra cui l’influencer Stefania Susca.

Uomini e Donne: la proposta di matrimonio di Nunzio Moccia a Eleonora Rocchini

Circa un anno e mezzo fa, Moccia aveva fatto la proposta di nozze alla compagna. Il gesto romantico era arrivato durante una cena a lume di candela e fu svelato dai diretti interessati mesi dopo, nel febbraio 2025. Rocchini aveva spiegato che con il futuro marito aveva deciso di posticipare l’annuncio pubblico delle nozze per mettere prima al corrente le proprie famiglie della notizia.

Dall’amore “segreto” alle nozze

Rocchini e Moccia, inizialmente, hanno tenuto segreta la relazione. Lei era reduce dalla fine della love story con l’ex tronista Oscar Branzani, con il quale aveva anche avviato la convivenza. Nunzio, invece, era stato a lungo legato sentimentalmente a Dalila Branzani, sorella di Oscar ed ex cognata di Eleonora. Un “intreccio” che, quando venne a galla, fece molto rumore su siti e testate di cronaca rosa.

I neo sposi, allora, riferirono che si erano messi insieme dopo aver già chiuso le rispettive relazioni precedenti. La loro storia d’amore divenne nota pubblicamente dopo un episodio tragico, cioè quando rimasero coinvolti in un grave incidente stradale. Una volta trapelata la notizia, ci fu una sorta di guerra sui social tra Rocchini e l’ex cognata Dalila. Volarono accuse e veleni da entrambe le parti. A distanza di sei anni, Eleonora e Nunzio si sono sposati. Per il momento non è arrivato alcun commento né da Oscar né dalla sorella Dalila.