Elenoire Casalegno felice a Formentera: la sorpresa del compagno Marcello

Elenoire Casalegno, accoglienza con sorpresa a Formentera: il gesto romantico del compagno Marcello

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Elenoire Casalegno e il compagno Marcello. I due, al momento, stanno trascorrendo felici e sereni le loro vacanze a Formentera. A rendere perfetto l’arrivo della showgirl nell’isola spagnola, inoltre, c’ha pensato proprio il suo fidanzato. In occasione del loro anniversario (stanno insieme da un anno) lui ha atteso Elenoire all’aeroporto con un tenero palloncino in mano a forma di 1. La sorpresa, immortalata dai fotografi del settimanale Chi, ha ovviamente reso felice la Casalegno che, di tutta risposta, si è buttata sorridente tra le braccia del fidanzato.

Elenoire Casalegno e il fidanzato Marcello romantici a Formentera: il loro primo anno insieme festeggiato con sorpresa

Non sappiamo come Elenoire Casalegno e il fidanzato Marcello abbiano poi deciso di continuare i festeggiamenti. La sorpresa di lui, però, non è passata di certo inosservata. Ad apprezzare più di tutti il gesto, senza ombra di dubbio, è stata sicuramente la stessa Elenoire (il suo sorriso agli arrivi in aeroporto lo dimostra). L’amore tra i due sembra essere molto forte. Lui, quattro anni più piccolo di lei, è un imprenditore e, ad oggi, sembra essere molto preso della showgirl. È forse troppo presto per parlare di fiori d’arancio?

Elenoire Casalegno: le voci sul flirt con Stefano Bettarini e l’arrivo di Marcello nella sua vita

Dopo le voci continue sul presunto flirt tra Elenoire Casalegno e Stefano Bettarini, a conquistare il cuore della bellissima showgirl ed ex concorrente del GF Vip c’ha pensato Marcello. La complicità che aveva unito Bettarini ed Elenoire al Grande Fratello Vip, di fatto, è sempre stata ed è rimasta una tenera amicizia. Entrambi, infatti, adesso si sono legati sentimentalmente ad altre persone e, oggi, sembrano essere molto felici di tutto questo.