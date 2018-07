Elena Santarelli, la mamma guerriera racconta come sta affrontando la malattia del figlio Giacomo: le ultime dichiarazioni

Il coraggio e la forza d’animo con cui Elena Santarelli sta affrontando la malattia del figlio Giacomo in questi mesi le hanno fatto conquistare (meritatamente) il titolo di “Mamma guerriera”. Il suo obiettivo, ha spiegato più volte lei, è quello di trasmettere un messaggio di positività, anche e soprattutto a quelle persone che si trovano nella sua stessa situazione. Un concetto questo che la Santarelli continua ancora adesso a ribadire sui social. Rispondendo ad un utente su Instagram, infatti, pochi minuti fa la showgirl ha fatto sapere a tutti i suoi follower di ritenersi, nonostante tutto, una persona fortunata. Lei oggi può combattere contro la malattia del figlio e questo è ciò che conta di più.

Elena Santarelli sui social: la malattia di mio figlio Giacomo? “Per i figli si fa qualsiasi cosa”

“Giacomo ha la stessa età di mio figlio, se dovessi pensare a quello che ha Giacomo credo che non potrei farcela” ha scritto una fan della Santarelli a quest’ultima su Instagram. A questo messaggio, allora, la moglie di Corradi ha risposto dicendo: “Non puoi saperlo, per i figli si fa qualsiasi cosa. È normale che ora non puoi immaginarlo, se anche a me lo avessero chiesto prima di quel 30 novembre forse avrei risposto come te. Io mi sento fortunata perché è vero che ho un problema ma ho anche i mezzi e spero di arrivare alla soluzione finale. Basta un attimo, stare fermi in silenzio e riflettere sulle fortune che abbiamo nonostante il nonostante tutto… Quando siete felici fateci caso”.

Elena Santarelli un altro bimbo in arrivo? La risposta della showgirl

Sempre sui social, in fine, c’è stato anche chi ha chiesto ad Elena Santarelli se lei e il marito avessero in programma di allargare la famiglia prossimamente. Sulla questione, però, la showgirl è stata molto chiara.“Per ora no” ha risposto “Non è il momento”.