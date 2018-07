Mara Venier torna a Domenica In e affronta Barbara d’Urso in TV: i rapporti con la collega e i rumours sulla loro rivalità

Il ritorno di Mara Venier a Domenica In la prossima stagione metterà quest’ultima nella posizione di doversi scontrare con l’amica e collega Barbara d’Urso. In televisione, infatti, le due conduttrici si contenderanno la stessa fetta di pubblico, quello della domenica pomeriggio. Ma Mara e Barbara come stanno vivendo la cosa? Intervistata dal settimanale Oggi, sulla questione, ha detto la sua proprio la Venier. Quest’ultima, nello specifico, ha dichiarato di essere consapevole che prima o poi qualcuno tirerà fuori una presunta rivalità tra lei e la d’Urso, ma la cosa non la preoccupa minimamente. Lei e Barbara, ha spiegato difatti Zia Mara, sono molto legate ed anche “Troppo intelligenti” per dare peso a questo genere di cose.

Barbara d’Urso e Mara Venier rivali in TV? “Siamo troppo legate e troppo intelligenti”

Il fatto che il prossimo anno la sua Domenica In debba confrontarsi con Barbara d’Urso e Domenica Live sembra non inquietare per niente Mara Venier. “L’altra sera ero a cena con Barbara e ridevamo di questo” ha dichiarato a tal proposito la Venier “Lei è fortissima. E non per essere presuntuosa, ma me lo dice sempre: da quando sei andata via tu il pomeriggio ho cominciato a stravincere. Conosco il suo valore e sono anche sicura che vincerà lei, ma non faccio questa Domenica In per superare Barbara”. I giornali parleranno di rivalità? “Siamo troppo legate e troppo intelligenti per cadere in questa trappola”.

Mara Venier, malore dopo la conferma di Domenica In: ecco perché è finita in ospedale

Il ritorno in Rai è sicuramente per Mara Venier motivo di orgoglio e di gioia. Quest’emozione però inizialmente è stata così forte da giocarle un brutto scherzo, ovvero la corsa in ospedale per alcuni accertamenti al cuore. la conferma di me a Domenica In? “È stata talmente una botta al cuore che sono dovuta andare a fare tutto gli accertamenti al Policlinico Gemelli” ha dichiarato lei nell’intervista a Oggi.