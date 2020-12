Domenica 13 Dicembre: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso

Nuovo appuntamento con le trasmissioni più amate dagli italiani nella serata e nel pomeriggio di domenica 13 dicembre. I salotti di Mara Venier e Barbara d’Urso, fino a Fabio Fazio sono pronti a tenere compagnia a grandi e piccini sui palinsesti Rai e Mediaset. Ecco, dunque, tutti gli ospiti che saranno presenti in puntata nei vari programmi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Alle 14.00 altra domenica in compagnia di Mara Venier su Rai 1. Ad aprire la puntata sarà Andrea Bocelli che presenterà in anteprima il suo ultimo album “Believe” e suonerà al piano due classici di Natale, ovvero “Amazing Grace” e “Silent Night”.

A seguire il secondo classificato di “Ballando con le Stelle” Paolo Conticini racconterà della sua carriera di attore. Non mancherà la vita privata dell’artista. In più danzerà con la sua partner di “Ballando” Veera Kinnunen. Per quanto riguarda lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica in collegamento dalla Florida ci sarà la virologa Ilaria Capua; in studio interverranno il regista Ferzan Ozpetek promotore della “Giornata Nazionale dei Camici Bianchi” e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, autore del libro “A riveder le stelle”.

Infine Gabriella Carlucci ripercorrerà le tappe della sua carriera televisiva. Ampio spazio anche per la 31° edizione della “Maratona Telethon” che si svolgerà nella settimana dal 12 al 19 dicembre. Ospite il Presidente della “Fondazione Telethon” Luca di Montezemolo, mentre Paolo Palumbo, affetto da Sla, si collegherà da Oristano per raccontare la sua storia e presentare il suo nuovo singolo dal titolo “Quella notte non cadrà” in collaborazione con Achille Lauro.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Barbara d’Urso per Domenica Live ha pensato ad una puntata ricca di ospiti come Iva Zanicchi, che è appena guarita dal Covid. Si parlerà della “figlia” di Fantozzi e della sua situazione economica. Dopo la confessione choc di Maria Teresa Ruta saranno in studio anche i suoi figli Guenda e Gian Amedeo, Amedeo Goria e il fratello della showgirl.

Infine, ci saranno Gabriele Cirilli ed Edoardo Bennato.

Ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso

Anche questa domenica per la prima serata di Canale 5 Barbara d’Urso ha preparato delle importanti ospitate. Tra i tanti ospiti di Live, l’infermiera che ha assistito Diego Maradona negli ultimi momenti della sua vita e il figlio non riconosciuto dal calciatore.

A seguire Francesco Oppini, reduce dall’esperienza del GF Vip, con i genitori Franco e Alba Parietti e Brosio e la fidanzata renderanno pubblico il discusso audio.

Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Nuovo appuntamento a “Che Tempo Che Fa”, ore 20.30 su Rai 3, programma condotto da Fabio Fazio. Con lui anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz; Roberto Saviano per lo spazio sull’attualità.

In questa puntata saranno ospiti del programma: il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli; il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Roberto Burioni e i genitori di Giulio Regeni Paola Deffendi e Claudio Regeni.

Saranno presenti anche Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo, impegnati nel nuovo film di Giovanni Veronesi “Tutti per 1, 1 per Tutti”, secondo capitolo della saga dei “Moschettieri del Re”. Per lo spazio dedicato alla musica Zucchero canterà live il brano “Sarebbe questo il mondo”, contenuto nel nuovo album “D.O.C. Deluxe”.

E ancora ospite della serata Marco Travaglio che presenterà il suo nuovo libro “Bugiardi senza gloria”. Mentre per l’arte e la scienza parleranno il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli, lo scrittore, filosofo e architetto Roberto Peregalli. Quest’ultimo è stato recentemente in libreria con “Il corpo incantato”. Infine, in collegamento i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da New York e Marco Varvello da Londra.

A chiudere la serata, Il tavolo di Che tempo che fa con il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz.