Diletta Leotta, le parole di Pistocchi: scoppia la bufera

Dopo i festeggiamenti per i suoi 30 anni, Diletta Leotta è tornata alla ribalta della cronaca. Stavolta a tirare in ballo il nome della celebre conduttrice sportiva è Maurizio Pistocchi. Quest’ultimo ha infatti scritto una frase ambigua nei confronti della conduttrice che ha infiammato i social.

A far partire il tutto un post che con la catanese non aveva alcuna connessione. Si parlava infatti di Cristiano Ronaldo in seguito al suo sfogo avvenuto negli ultimi giorni contro i media che puntualmente pubblicano informazioni e notizie circa il suo futuro.

Il portoghese non ha mai fatto riferimento alla Juventus, ma solo a ‘sfide future’. Maurizio Pistocchi è intervenuto sulla questione commentando con post sul suo profilo Twitter. Le sue parole però non sono piaciute ai tifosi juventini.

Tra i tanti utenti, uno in particolare ha con le sue parole rimarcato il fatto che Pistocchi attualmente è senza lavoro. In modo ironico l’utente Twitter ha scritto che Maurizio avrebbe potuto chiedere a Diletta Leotta se lo assume per fare l’abat-jour a bordo piscina.

Parole che hanno come riferimento la opinabile scelta fatta dalla conduttrice di DAZN nel dislocare delle donne-lampadario a bordo piscina durante i festeggiamenti per i suoi 30 anni, avvenuti qualche giorno fa. La replica del giornalista però non si è fatta attendere.

“Con Diletta farei volentieri tante cose” ha scritto il giornalista, infiammando così il popolo dei social. In seguito alla bufera mediatica che si è venuta a creare, Pistocchi ha preferito spiegare meglio il senso delle sue iniziali parole che, a detta di molti, si prestavano ad un fraintendimento.

Il giornalista ha quindi precisato che Diletta è una grande professionista e molto intelligente. Poi ha spiegato che farebbe tante cose con lei perché è brava. Se avesse potuto decidere lui, l’avrebbe presa certamente a Mediaset. Alla faccia delle sue colleghe invidiose.

Ed ad invidiarla non sono solo le sue colleghe, ma anche buona parte della fan di Can Yaman. Il bell’attore turco e la conduttrice radiofonica hanno vissuto una bella love story, che però sembra traballare negli ultimi mesi. I due non si vedono più insieme da settimane.

Can non ha presenziato ai festeggiamenti per il compleanno della Leotta a Catania, alimentando ancor più il gossip circa il futuro della coppia. Per loro però sembra ci sia ancora una speranza.