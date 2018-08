Diletta Leotta alla conduzione di Miss Italia con Francesco Facchinetti

By

Diletta Leotta condurrà Miss Italia con Francesco Facchinetti

Diletta Leotta condurrà Miss Italia! Continua il successo della conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta che potrà aggiungere alla sua carriera anche il famoso e prestigioso palco di Miss Italia. Si preannuncia una stagione ricca di impegni per Diletta Leotta che, con la sua versatilità, varia da un campo all’altro. A condurre però non sarà sola. Al fianco della Leotta ci sarà infatti anche Francesco Facchinetti. Non è certo la prima volta che Miss Italia vede una coppia alla conduzione ma questa è sicuramente una coppia inedita.

Miss Italia: quando e dove vedere la finale e tutte le novità della nuova edizione

La conduzione non è l’unica novità di Miss Italia 2018. Tra i primi cambiamenti c’è il luogo. La finale di Miss Italia si svolgerà infatti a Milano negli “Studios” di Infront Italia e non più a Jesolo come al solito. Tra il 3 e l’8 settembre verranno selezionate le duecento candidate che parteciperanno al concorso di bellezza. Le ragazze diventeranno poi trenta e la più bella sarà incoronata Miss Italia 2018. Altra novità di quest’anno è una delle candidate. Il suo nome è Chiara Bordi e parteciperà al concorso con una protesi alla gamba, la prima a farlo.

Diletta Leotta: gli impegni televisivi dopo le vacanze estive

Quasi terminate, dunque, le vacanze estive per Diletta Leotta. La conduttrice affronterà una nuova stagione televisiva ricca di impegni importanti. Oltre alla conduzione di Miss Italia, vedremo la Leotta su Dazn, a Il contadino cerca moglie e nel suo programma di Radio 105.