Demi Lovato e Wilmer Valderrama tornano insieme? I dettagli dell’incontro in ospedale

Demi Lovato e Wilmer Valderrama di nuovo vicini dopo l’improvviso ricovero della cantante. In attesa di chiarire i motivi che l’hanno portata in ospedale, l’ex stellina Disney è stata raggiunta dall’ex fidanzato, rimasto scioccato per quanto accaduto. Poche ore dopo la diffusione della notizia, l’attore di Grey’s Anatomy è corso al capezzale dell’ex fidanzata, per accertarsi del suo stato di salute. Come rivelato dall’Hollywood Life, Wilmer ha pianto a lungo appena è entrato nella stanza di Demi. Valderrama ha però mostrato una certa forza, facendo capire all’artista che non deve più ridursi in questo stato. L’interprete ha inoltre offerto il proprio aiuto alla Lovato, chiarendo di essere sempre a sua disposizione.

Wilmer Valderrama non vuole lasciare sola Demi Lovato

“Quando Wilmer Valderrama ha visto Demi Lovato in un letto d’ospedale le lacrime tra i due si sono sprecate. Ma l’attore si è poi dimostrato severo, chiarendo all’ex fidanzata che la sua salute è ora la priorità”, ha rivelato una fonte al sito web americano. E proprio perché la cosa più importante è il benessere di Demi, i due non sono intenzionati a tornare insieme. Pure se l’amore non è ancora del tutto svanito: lo scorso novembre la Lovato ha definito Wilmer la sua anima gemella. Ora però non c’è tempo per pensare all’amore: l’interprete deve riprendersi da questo ultimo ricovero, che tanto ha spaventato parenti, amici e fan. Dunque, per il momento, nessun ritorno di fiamma tra Demi e Wilmer ma solo una sincera e profonda amicizia.

Perché Demi Lovato e Wilmer Valderrama si sono lasciati

Demi Lovato e Wilmer Valderrama si sono lasciati nel 2016 dopo una relazione lunga sei anni. Il motivo dell’addio? A quanto pare era finito l’amore anche se i due sono sempre rimasti molto uniti e complici. Dopo la loro rottura, né Demi né Wilmer si sono innamorati di altre persone.