Demi Lovato andrà in rehab: 3 settimane fa aveva licenziato il suo sober coach

Perché Demi Lovato è finita in ospedale e come sta ora

Demi Lovato in ospedale per overdose di eroina? Forse sì, forse no. Al momento la situazione è poco chiara: la polizia di Los Angeles non ha trovato traccia di droga nell’abitazione della cantante. La famiglia di Demi non si è sbottonata sulla vicenda e per il momento non ha ancora chiarito le dinamiche dell’accaduto. Nelle ultime ore è però emerso un dettaglio che fa riflettere. Tre settimane fa, come riporta il Daily Mirror, Demi ha licenziato Mike Bayer, il suo sober coach, ovvero “l’allenatore di sobrietà” che ha aiutato la popstar ad allontanarsi da alcol e droghe sei anni fa. All’età di 18 anni, infatti, la Lovato ha avuto problemi di alcolismo e di tossicodipendenza: per curarsi è andata prima in riabilitazione e poi ha cominciato a lavorare con Mike, che l’ha aiutata a tenersi “pulita” per tutto questo tempo. Di recente, però, i due hanno avuto dei problemi di comprensione e l’ex stellina Disney ha licenziato il coach per poi ricadere vittima dell’alcol.

Una ricaduta che la stessa Demi non ha nascosto e ha raccontato nella sua ultima canzone, Sober. “Mamma, perdonami perché non sono più sobria da tempo. Papà, perdonami per i drink lasciati sul pavimento”, canta la Lovato nel suo pezzo.

Demi Lovato tornerà in rehab dopo il ricovero in ospedale

Dopo lo spavento di martedì 24 luglio, Demi Lovato sta meglio. È viva, vigile, cosciente e circondata dalla sua famiglia. Secondo quanto appreso da E!, i parenti della ragazza sono pronti a portare Demi in un rehab, per aiutarla di nuovo a disintossicarsi dalla sua dipendenza, in particolare da quella dall’alcol. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma è chiaro che la Lovato ha bisogno di aiuto per riuscire a riprendere in mano la sua vita.

L’ex fidanzato di Demi Lovato è corso in ospedale

Intanto in ospedale, Demi ha ricevuto la visita dell’ex fidanzato Wilmer Valderrama. L’attore di Grey’s Anatomy è corso in ospedale appena ha appreso la notizia. Valderrama si è trattenuto al capezzale di Demi per un paio d’ore e ha offerto il suo aiuto alla cantante. I due sono stati insieme per sei anni: si sono lasciati nel 2016 ma sono rimasti buoni amici.