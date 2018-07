Demi Lovato: come sta? La cantante è cosciente e con la sua famiglia

Demi Lovato in ospedale dopo sospetta overdose: come sta la cantante

Demi Lovato sta meglio. Dopo l’improvviso ricovero, la cantante ha ripreso conoscenza. Ora è vigile e cosciente, come rivelato da un portavoce dell’ex stellina Disney. La popstar è insieme alla sua famiglia, che ha ringraziato i numerosi fan per i molteplici messaggi di sostegno e affetto arrivati nelle ultime ore. Nel comunicato rilasciato alla stampa si precisa, però, che molte delle notizie riportate riguardo all’accaduto non sono veritiere. Dunque, non è chiaro se Demi sia stata ricoverata per overdose, come scritto inizialmente da giornali e siti web. “Per ora l’importante è la sua salute“, si legge nella nota diffusa ai media.

I problemi di alcol e droga di Demi Lovato

Di recente Demi Lovato ha confessato di aver ripreso a bere dopo sei anni di sobrietà. Lo ha rivelato nella sua ultima canzone, Sober. Tempo fa la venticinquenne ha lottato contro la sua dipendenza da alcol, droga, ma è stata in cura pure per bulimia, depressione, tendenze suicide e autolesioniste. Demi ha sempre cercato di andare avanti con il supporto della sua famiglia e dei suoi fan, che sono numerosi in tutto il mondo. La Lovato è infatti una delle star più seguite su Instagram, con quasi 70 milioni di follower.

Demi Lovato, vita privata: la cantante è single

Demi Lovato è single. È finita qualche anno fa la lunga relazione con l’attore con Wilmer Valderrama. Giorni fa si è parlato di un flirt con il rapper G-Eazy, ma quest’ultimo ha chiarito che con la collega c’è solo una bella amicizia.