Demi Lovato è ancora in ospedale: la cantante ha avuto delle complicazioni

Come sta Demi Lovato? La cantante non è ancora uscita dall’ospedale per via di alcune complicazioni

Si è complicata la situazione di Demi Lovato. A una settimana dalla presunta overdose, la cantante è ancora in ospedale. La venticinquenne ha avuto alcune complicazioni che hanno costretto i medici a non dimetterla. Che tipo di problemi ha riscontrato l’ex stellina Disney negli ultimi giorni? Stando a quanto riporta TMZ, la Lovato starebbe soffrendo di febbre alta e vomito continuo. Sintomi che, secondo i beninformati, sarebbero normali in un caso simile a quello di Demi, che è stata soccorsa in fin di vita nella sua abitazione di Los Angeles. Al momento la famiglia dell’artista non si è espressa al riguardo: non ha confermato ma neppure smentito le recenti voci. Il portavoce dell’interprete di Echame la culpa si è limitato a diffondere un comunicato all’indomani del ricovero, chiarendo che Demi è fuori pericolo. Intanto cresce l’apprensione tra i fan della giovane, che sperano di vedere presto la loro beniamina sul palco dopo gli ultimi concerti annullati.

Demi Lovato resta sotto osservazione in ospedale

Al momento, dunque, Demi Lovato resta in ospedale, sotto osservazione dei medici. Non è ancora stata annunciata una data di dimissioni per l’artista che, dopo quanto accaduto, dovrebbe rientrare in rehab, per disintossicarsi di nuovo da droga e alcol. Demi era stata in riabilitazioni già qualche anno fa, appena maggiorenne. Per sei anni si è tenuta lontana da questo circolo vizioso, per poi ricaderci. Un dramma per la Lovato, che ne ha parlato pure nell’ultima canzone Sober.

Wilmer Valderrama vicino all’ex fidanzata Demi Lovato

In questi giorni così difficili, Demi Lovato può contare su un aiuto speciale: quello dell’ex fidanzato Wilmer Valderrama. Appena ha appreso la notizia, l’attore di Grey’s Anatomy si è precipitato al capezzale dell’ex ragazza. I due si sono lasciati nel 2016 dopo sei anni di fidanzamento ma hanno mantenuto un buon rapporto.