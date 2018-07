Cristina Plevani a Uomini e Donne?

Da qualche settimana sul web non si fa che parlare di una presunta partecipazione di Cristina Plevani al trono Over di Uomini e Donne per la prossima stagione del programma televisivo di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. La prima vincitrice del Grande Fratello aveva già partecipato alla trasmissione qualche tempo fa. In realtà ben quattordici anni fa, scegliendo Mirko Vatteroni, con cui la storia finì appena un mese dopo. All’epoca però Cristina aveva un’altra età. Ora non rinnega affatto quell’esperienza, anche perché si è divertita, però non la ripeterebbe. Lo ha confessato lei stessa attraverso le pagine del settimanale Nuovo.

Cristina Plevani smentisce la partecipazione a Uomini e Donne

“Smentisco categoricamente che andrò nel programma condotto da Maria De Filippi a cercare un compagno. I concorrenti sono lì da anni: se non trovano un uomo o una donna che si facciano una domanda e si diano una risposta […] Sono state travisate le parole che ho detto nel corso di un’intervista. io non sono in cerca di fidanzati […] E, se cercassi una persona, ora non andrei in tv”, si legge nell’intervista rilasciata al giornale. Probabilmente Cristina Plevani si riferisce alle dichiarazioni rilasciate a Uomini e Donne Magazine: “Spesso guardo Uomini e Donne, in particolare il Trono Over, e a volte penso che mi piacerebbe partecipare per trovare un uomo” .

Cristina Plevani e l’amore

In realtà Cristina Plevani non è affatto alla ricerca dell’amore. Si tratta di una persona solitaria e che fa fatica ad innamorarsi. Non esce con l’intenzione di trovare qualcuno e al momento non pensa nemmeno a diventare mamma. “Sono stata la prima a dare il via allo scempio dei reality. Sono passati diciotto anni e mi ricordate ancora la fidanzata d’Italia, ma io sono cambiata. La vita mi ha fatto diventare più cinica“, ha concluso. Una speranza di rivederla sul piccolo schermo? Lo scorso anno lei aveva accettato di partecipare al Grande Fratello, tuttavia poi la produzione ha cambiato idea, decidendo di non far entrare nella casa ex gieffini. Ci ripenseranno?