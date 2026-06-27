Cristina Marino torna attrice e racconta il lato inedito di Argentero, battibecchi sul set: il retroscena

Cristina Marino, dopo 4 anni di pausa professionale in cui ha fatto la mamma a tempo pieno, riprenderà a lavorare nel mondo della recitazione: lo ha annunciato la stessa attrice 35enne, moglie di Luca Argentero, in un’intervista realizzata da Vanity Fair a margine del 9° Filming Italy Sardegna Festival. Con il protagonista di “Doc – Nelle tue mani”, ha due figli: Nina, venuta alla luce il 20 maggio 2020, e Noà Roberto, nato il 17 febbraio 2023. Da settembre l’interprete milanese tornerà a fare l‘attrice.

Cristina Marino torna a recitare dopo quattro anni in cui ha fatto la mamma a tempo pieno

Marino parla di “un nuovo inizio”, dopo gli ultimi quattro anni trascorsi a fare “la mamma a tempo pieno”. A proposito del suo allontanamento dai set, ha spiegato che recitare è una professione “totalizzante” che non si sposa con il crescere i bimbi quando questi sono molto piccoli. “Ora che i figli sono un po’ più grandi, lentamente cercherò di ritornare sul set”, ha aggiunto. Non ha però rivelato a quale progetto prenderà parte da settembre. Quando le è stato chiesto se per caso potrebbe apparire nella quarta stagione di “Doc – Nelle tue mani”, ha sviato con ironia dal tema: “Quale serie? Non la conosco. È carina?”

I battibecchi sul set con il marito

Argentero, proprio grazie al ruolo da protagonista in “Doc”, ha visto la sua popolarità schizzare alle stelle. E quando si diventa così famosi inevitabilmente la persona che si ha al fianco inizia a essere apostrofata come ‘moglie di’. “Mi lusinga perché Luca è una persona che stimo. Detto questo, prima sono Cristina – ha osservato l’attrice – Credo che questa definizione mi accompagnerà per tutta la vita anche se un domani reciterò in un film da protagonista e andrà bene. Fa parte del pacchetto. Ovviamente per sostenerti devi avere una forte personalità, e per fortuna mi è stata donata. Quindi va bene così”.

Sempre a proposito degli ‘effetti collaterali’ dell’essere legata a un uomo così celebre, Marino ha riferito che ha preferito in alcuni casi rinunciare ad alcuni ruoli professionali. Ad esempio è successo di recente quando ha deciso di non prendere parte al film che il marito sta girando con il regista Ferzan Özpetek. In particolare, ha reso noto che le era stata offerta una piccola parte, ma ha preferito dire ‘no grazie’. Dall’altro lato ha sottolineato che se dovessero arrivarle proposte più consistenti in cui nel cast è annoverato anche Argentero, non si farebbe problemi ad accettare.

A questo punto, con una comprensibile punta di orgoglio, ha precisato che “se negli ultimi anni Luca ha raggiunto questi risultati è anche perché è molto supportato a casa”. Di recente Cristina ha recitato in un ruolo secondario nella serie tv Sky “Avvocato Ligas” e sul set c’era anche il marito. E con lui non sono mancati i battibecchi. Motivo? Perché Argentero è alquanto rigoroso quando si tratta di recitare. Non che Marino non lo sia, ma ha un approccio più scanzonato che ha generato qualche frizioncina.

“È stato divertente. Mi piace molto stare sul set con lui, è un grandissimo professionista, ed è molto, molto disciplinato. Io chiacchiero, mi distraggo e parlo con i vari reparti. A volte battibecchiamo perché dice che mi devo concentrare”, ha confidato. Infine le parole di profonda ammirazione per come il marito vive la genitorialità. La 35enne ha raccontato di avere avuto un padre incredibile e che nutriva la speranza che anche i suoi figli potessero crescere con un papà simile. Ed è quello che sta succedendo. “Sono molto grata alla vita perché questo sta accadendo”, ha concluso.