Cristina Chiabotto: “Reality show? Me l’hanno proposto ma ho sempre rifiutato”

Perché Cristina Chiabotto non partecipa ai reality show

Cristina Chiabotto a un reality show? No, grazie. L’ex Miss Italia non è interessata a programmi televisivi di questo genere. Eppure negli ultimi anni le proposte non sono mancate. Ma la modella di Torino ha sempre rifiutato, preferendo concentrarsi su altri progetti, magari più piccoli ma di più nelle sue corde. È stata la stessa Chiabotto a dichiararlo al settimanale Di Più Tv, rispondendo ad una lettera di una fan. Cristina non si sente portata per un format del genere, dove non si può tenere separata vita privata da quella professionale. E lei, che è sempre stata molto riservata sulle sue faccende di cuore, si sentirebbe davvero un pesce fuor d’acqua in un contesto simile.

Le parole di Cristina Chiabotto sull’assenza dai reality show

“Mi hanno proposto diverse volte di partecipare a un reality ma ho sempre rifiutato. Non per snobismo, ma perché è un tipo di trasmissione che non sento mio. Cerco sempre di tenere separato il lavoro dalla mia vita privata, mentre in un reality sei costretto a fondere le due cose e per me non sarebbe facile. Quindi per il momento non parteciperei a un reality. Però, chissà, in futuro potrei cambiare idea“, ha fatto sapere Cristina Chiabotto. Dunque, per ora, niente Grande Fratello Vip o Isola dei Famosi. Anche perché la conduttrice è concentrata sul nuovo amore: il manager Marco.

Il nuovo fidanzato di Cristina Chiabotto è Marco

Dopo la storia naufragata con l’attore Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha ritrovato la serenità accanto a Marco, manager della Cartiera Giacosa Spa. I due si frequentano solo da qualche mese ma sono già molto complici e affiatati.