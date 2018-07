Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo corteggiati dalla Rai: l’indiscrezione

By

Cristiano Malgioglio pronto a sbarcare in Rai? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip conteso da due reti

Pare che la Rai abbia messo gli occhi recentemente su due personaggi molto cari al pubblico italiano. Si tratta nello specifico di Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo, amatissimi dai più giovani e tanto seguiti sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, però, sembrerebbe essere conteso contemporaneamente da più reti, perché oltre la Rai anche Mediaset lo avrebbe già ingaggiato per un nuovo programma con Piero Chiambretti. Chi avrà la meglio? Malgioglio abbandonerà Mediaset per lanciarsi in un nuovo progetto con la Rai o forse, alla fine, deciderà di rimanere con l’emittente che negli ultimi anni ha rilanciato la sua carriera facendo da staffetta tra un programma e l’altro?

Diana Del Bufalo e Cristiano Malgioglio approdano in Rai? L’indiscrezione del settimanale Oggi

“Cristiano Malgioglio sarà uno dei protagonisti del nuovo show di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti” ha riportato il giornale Oggi nella sua Rubrica Pillole di Gossip di questa settimana. Nella stessa, però, è stato anche scritto che: “Gira voce che l’ex gieffino Vip sia anche corteggiatissimo da un importante programma Rai. Il noto cantautore opterà per un’esclusiva Mediaset o garantirsi entrambi gli ingaggi?”. Insieme a Malgioglio, come già anticipato, un altro volto noto di Mediaset potrebbe arrivare in Rai: Diana del Bufalo.

Diana Del Bufalo da Colorado a Rai 1? Tutto quello che sappiamo sul nuovo ruolo dell’ex allieva di Amici

Su Diana Del Bufalo, sempre nella Rubrica Pillole di Gossip, è stato scritto nello specifico che: “A Milano gira voce che la simpatica prima donna di Colorado potrebbe essere una delle protagoniste di un noto show di Rai 1”. Quale? Questo non lo sappiamo ma, al momento, possiamo dire che la cosa (a differenza di Malgioglio) potrebbe costringere la fidanzata di Paolo Ruffini ad abbandonare definitivamente il suo posto a Colorado per un nuovo, e ancora inedito, progetto.