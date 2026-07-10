Cristiana Capotondi, dopo 4 anni la verità sul misterioso padre della figlia: la rivelazione

Cristiana Capotondi, 4 anni fa, è diventata mamma ed è iniziato un giallo che tuttora perdura. Inizialmente si è pensato che il padre della figlia Anna fosse il suo storico compagno Andrea Pezzi. L’attrice 45enne, dopo che hanno cominciato a circolare le indiscrezioni sulla paternità, ha reso noto che il papà della sua bimba non era l’imprenditore. Fu allora che confidò che la relazione con Pezzi era finita, pur sottolineando che lui le rimase comunque vicino in quel periodo. Capotondi, invece, non ha mai rivelato l’identità paterna. Intervistata da Sette, ha fatto delle confessioni inedite sulla persona con la quale ha avuto la piccola.

Cristiana Capotondi sul padre di sua figlia Anna: “Relazione finita”

Con Sette, Capotondi ha parlato di svariati temi, tra cui quello del desiderio che, a suo avviso, è una sensazione che spinge l’essere umano a essere libero. “La legge ha il compito di normarlo”, ha ragionato, aggiungendo che per quanto sia difficile promulgare e applicare norme su questioni come la transizione di genere, bisognerebbe farlo. “Non vorrei essere nei panni del legislatore perché le possibili espressioni del desiderio umano sono miliardi di miliardi, trovare qualcosa che tuteli tutti è molto complesso”, ha aggiunto.

Nel corso dell’intervista, è finita a parlare delle donne che scelgono di diventare madri senza partner, dicendo che ha anche delle amiche che hanno optato per questa decisione. A questo punto sono arrivate le inedite parole sulla sua situazione personale: “Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati, ma lui è molto presente”. Prima d’ora Capotondi aveva solamente spiegato che sua figlia era nata fuori dal concetto tradizionale di famiglia. Si erano diffuse molte ipotesi su come fosse rimasta incinta. Adesso ha lasciato intendere per la prima volta che con il padre di Anna una relazione c’è stata, ma è finita.

Capotondi sulla maternità a 42 anni: “Era il momento giusto per me”

Oggi Cristiana è serena perché Anna “ha una grande famiglia allargata”. A essere vicini alla bimba, oltre al padre, ci sono i parenti e i suoi amici. Non sua madre che purtroppo è deceduta qualche anno fa. L’attrice ha poi voluto sottolineare che “ci sono anche sempre più donne che fanno figli in età più avanzata rispetto a un tempo. Si sgretolano tanti tabù”.

Sempre parlando di Anna, ha dichiarato di essere stata molto fortunata in quanto la figlia è arrivata al momento giusto della sua vita, affermando che con la maternità una persona è spinta ad acquisire nuovi strumenti umani che possono essere molto utili. “Avrei potuto benissimo fare la madre a 20 anni, o a 35, ma non è capitato e poi sarei stata completamente diversa. Ho incontrato Anna nel momento in cui ero pronta”, ha ribadito.