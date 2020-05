Costanza Caracciolo e Vieri foto figlia, furia: “Procederemo legalmente”

Foto figlia Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la coppia si fa sentire per proteggere Stella

Christian Vieri e Costanza Caracciolo hanno deciso di adire le vie legali per porre un freno alla violazione della privacy che è avvenuta nei confronti delle loro figlie, principalmente di Stella, l’ultima arrivata (ha 18 mesi). A detta della famosa coppia, sarebbero state utilizzate delle foto della figlia Stella in maniera non autorizzata; per questo sono intervenuti, avvertendo tutti attraverso un post pubblicato su Instagram. Entrambi hanno utilizzato le stesse parole. Il loro desiderio è quello di proteggere il più possibile la propria famiglia.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri: “Procederemo legalmente, foto senza autorizzazione”

La Caracciolo ha parlato spesso della tenera Stella, ha spiegato anche com’è Bobo come papà, e quest’oggi, insieme, proprio per la figlia, hanno voluto fare un intervento netto, necessario: “Buongiorno a tutti – hanno iniziato così su Instagram –, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato la foto senza autorizzazione”.

Figlie Bobo e Costanza: “Esposte ai pericoli di Internet”

Il messaggio è proseguito: “Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di Internet. Un saluto a tutti. Costanza e Bobo“. Un problema, questo, che Bobo e Costanza Caracciolo vorrebbero risolvere quanto prima; proprio l’ex velina, qualche tempo fa, aveva detto di saper superare alla grande tutti i momenti difficili (e ha capito con la quarantena che Vieri lavora tantissimo): “Ci sono sempre, quotidianamente, però penso che siano importanti per mantenere vivo il rapporto – ha spiegato alla rivista F -. Credo che questa quarantena abbia rafforzato il nostro rapporto: se siamo riusciti a superarla, direi che possiamo superare tutto insieme. È stata una grande prova e come coppia siamo stati promossi a pieni voti”.