Coronavirus, Pier Silvio Berlusconi ringrazia tutta Mediaset: “Orgoglioso”

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sull’account ufficiale Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha ringraziato tutta l’azienda

L’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lettera indirizzata a tutto il personale aziendale e alle risorse artistiche delle varie trasmissioni televisive. L’imprenditore ha voluto ringraziare tutti per il lavoro svolto fin ora e incoraggiarli a restare uniti in questo periodo storico per la televisione italiana. Come ben sappiamo, sono vari i programmi che negli ultimi giorni sono stati sospesi a causa del Coronavirus. Tra questi anche Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio. L’azienda ha preferito fornire più informazione a discapito dell’intrattenimento. Sospesi in via eccezionale, però, anche alcuni programmi di cronaca e informazione come le Iene per un caso positivo all’interno dello staff e Quarta Repubblica di Nicola Porro, positivo anche quest’ultimo.

La lettera di Pier Silvio: “Grazie di cuori a tutti, siamo una grande famiglia”

“Siamo in un momento che nessuno aveva mai vissuto prima d’ora. Tutta l’Italia coinvolta in una severissima allerta sanitaria. Come avrete capito, Mediaset ha agito tempestivamente mettendo in atto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti noi. Ma allo stesso tempo abbiamo agito dal punto di vista organizzativo per continuare ed assicurare il funzionamento della nostra Azienda e poter fare gli editoria pieno regime anche in queste circostanze così difficili. Mi rivolgo quindi a tutti voi perché oggi più che mai sento la necessità di ringraziarvi. Oggi più che mai il nostro essere editori è importante: grazie al nostro lavoro stiamo offrendo a tutti gli italiani un grande servizio con un’informazione autorevole e con un intrattenimento che rende un po più vivibile questo periodo di smarrimento. In un momento come questo dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro e orgogliosi della nostra azienda. Stringiamo i denti, restiamo uniti e rispettiamo scrupolosamente tutte le regole. Noi di Mediaset siamo come una grande famiglia su cui si può sempre contare. E questo ha un valore straordinario. Per questo voglio dire grazie di cuore a tutti e mandare un abbraccio affettuoso alle vostre famiglie”.

Programmi tv Mediaset sospesi per l’emergenza Coronavirus

A causa dell’attuale emergenza sanitaria del Paese, l’azienda del Biscione ha fin ora deciso di sospendere le seguenti trasmissioni: Domenica Live, Verissimo, CR4-La Repubblica delle Donne, Le Iene, Quarta Repubblica, Pressing Serie A e Tiki Taka.